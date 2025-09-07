قرارداد نجومی اسرائیل با گوگل
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی قرارداد تبلیغاتی ۴۵ میلیون دلاری با شرکت گوگل برای تقویت حمایت این شرکت در راستای بهبود وجهه رژیم صهیونیستی در فضای مجازی منعقد کرده است.
وبگاه «دروپسایت نیوز» در گزارشی نوشت که شرکت اینترنتی «گوگل» قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای افزایش تبلیغات به نفع رژیم صهیونیستی از طریق پلتفرمهای خود منعقد کرده است.
این قرارداد از اواخر ژوئن گذشته به مدت ۶ ماه آغاز شده و صراحتاً تبلیغات به نفع رژیم صهیونیستی را دنبال کرده و گوگل را در جایگاه «طرف اصلی حامی پیامهای نتانیاهو» قرار میدهد.
این توافق پس از اعلام محاصره کامل غزه و ممنوعیت ورود مواد غذایی، دارو و سوخت توسط دولت اشغالگر در ماه مارس گذشته صورت گرفت.
بر اساس این گزارش کمپین تبلیغاتی مذکور شامل انتشار ویدئوهایی در یوتیوب است، از جمله این موارد کلیپی از وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با عنوان «در غزه غذا هست» که بیش از ۶ میلیون بازدید کننده داشته است.
توافق مذکور همچنین شامل استفاده از اینفلوئنسرهای آمریکایی و صرف میلیونها دلار برای تبلیغات پولی از طریق پلتفرمهای «ایکس» به مبلغ (۳ میلیون دلار) و پلتفرم «اوتبرین / تیدز» به مبلغ (حدود ۲.۱ میلیون دلار) میشود.