خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دینار عراق امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1682816
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:یکشنبه ۱۶ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

782

بالاترین قیمت روز

786

پایین ترین قیمت روز

769

بیشترین مقدار نوسان روز

 8

درصد بیشترین نوسان روز

%0.64

نرخ بازگشایی بازار

769

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۶ شهریور

نرخ روز گذشته

786

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.51

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

4
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی