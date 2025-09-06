پهپاد هایپرسونیک؛ کابوس جدید آمریکا وارد میدان شد
یک پهپاد با سرعت هایپرسونیک که در نزدیکی مرز فضا پرواز میکند، سلاح مرگبار جدید ارتش چین است که میتواند به چالشی جدی برای رقبای این کشور تبدیل شود.
پهپاد «MD-19» میتواند به سرعتی فراتر از ماخ ۵ یا همان سرعت هایپرسونیک برسد و با پرواز در ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری (نزدیکی مرز فضا) عملا کار رهگیری را برای سامانههای پدافندی موجود بسیار دشوار میکند.
این پهپاد پیشرفته با بال دلتا، و قابلیت پرتاب از سکوهای مختلفی چون بمبافکن «H-6M» یا پهپاد «TB-001» و حتی بالونهای ارتفاع بالا، سلاحی انعطافپذیر و کارآمد در میدان نبرد خواهد بود.
آزمایش موفق MD-19 باعث نگرانی در میان مقامات دفاعی آمریکا شده است. تحلیلگران معتقدند که این پهپاد میتواند تعادل قدرت را تغییر دهد و چالشهایی جدی برای سامانههای دفاعی فعلی ایجاد کند.
برخی کارشناسان، MD-19 را با پهپاد «WZ-8» مقایسه میکنند که قبلاً توسط چین معرفی شده بود. اما MD-19 با قابلیتهای پروازی پیشرفتهتر و طراحی هایپرسونیک، گامی فراتر در توسعه فناوریهای نظامی چین محسوب میشود.