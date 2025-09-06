پهپاد هایپرسونیک؛ کابوس جدید آمریکا وارد میدان شد

پهپاد «MD-19» می‌تواند به سرعتی فراتر از ماخ ۵ یا همان سرعت هایپرسونیک برسد و با پرواز در ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ کیلومتری (نزدیکی مرز فضا) عملا کار رهگیری را برای سامانه‌های پدافندی موجود بسیار دشوار می‌کند.

این پهپاد پیشرفته با بال دلتا، و قابلیت پرتاب از سکوهای مختلفی چون بمب‌افکن‌ «H-6M» یا پهپاد «TB-001» و حتی بالون‌های ارتفاع بالا، سلاحی انعطاف‌پذیر و کارآمد در میدان نبرد خواهد بود.

آزمایش موفق MD-19 باعث نگرانی در میان مقامات دفاعی آمریکا شده است. تحلیل‌گران معتقدند که این پهپاد می‌تواند تعادل قدرت را تغییر دهد و چالش‌هایی جدی برای سامانه‌های دفاعی فعلی ایجاد کند.

برخی کارشناسان، MD-19 را با پهپاد «WZ-8» مقایسه می‌کنند که قبلاً توسط چین معرفی شده بود. اما MD-19 با قابلیت‌های پروازی پیشرفته‌تر و طراحی هایپرسونیک، گامی فراتر در توسعه فناوری‌های نظامی چین محسوب می‌شود.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/