گزارش ویژه نیویورکتایمز: عملیات شکست خورده ترامپ علیه کره شمالی
گزارش تازه نیویورکتایمز روایت افشاگرانه و تازه از عملیاتی است که ترامپ در دوران اول ریاست خود برای سر درآوردن از افکار و شنیدن حرفهای کیم جونگ اون ترتیب داد و آن مأموریت شکست خورد. بُنمایه این گزارش را میبینید
چگونه عملیات محرمانه تیم ۶ نیروی ویژه آمریکا در کره شمالی فرو ریخت
در آغاز سال ۲۰۱۹، دانلد ترامپ شخصاً مأموریتی بسیار محرمانه را برای یگان سرخ تیم ۶ نیروی ویژه دریایی تأیید کرد؛ مأموریتی که هدف آن نفوذ به خاک کره شمالی، کارگذاری دستگاهی الکترونیک و شنود مستقیم مکالمات کیم جونگاون بود. این اقدام قرار بود کورسوی روشنایی در تاریکترین نقطه اطلاعاتی آمریکا بگشاید و همزمان در اوج مذاکرات هستهای، دست ترامپ را قویتر کند. اما اگر لو میرفت، میتوانست نه تنها مذاکرات را نابود کند بلکه خطر اسارت نیروها و شعلهور شدن جنگ با دشمنی هستهای را به دنبال داشته باشد.
طرح عملیات
برنامه چنین بود که زیردریاییای هستهای، زیردریاییهای کوچکتر را تا نزدیکی ساحل کره شمالی حمل کند. هشت نیروی ویژه با تجهیزات غیرقابلردیابی به ساحل بروند، دستگاه شنود را کار بگذارند و بیهیچ نشانی بازگردند. در این مأموریت خبری از پهپادهای شناسایی و تصویر زنده نبود؛ فقط تصاویر ماهوارهای با تأخیر چند دقیقهای در دسترس بود. نیروها باید ساعتها در آبهای یخزده زنده میماندند، بیصدا از میان سدهای امنیتی میگذشتند و بازمیگشتند.
این نمونه اوّل نبود! در سال ۲۰۰۵ در دوران جورج بوش، مأموریتی در کره با موفقیت اجرا شده بود و همین سابقه، اعتمادبهنفس تازهای به طرح داد. اما آنچه در زمستان ۲۰۱۹ رخ داد، مسیری دیگر رقم زد.
فروریختن نقشه
اندکی پیش از نشست هانوی میان ترامپ و کیم، تیم عملیات وارد آب شد. ابتدا همهچیز آرام بود، اما چند لغزش کوچک رخ داد: یکی از زیردریاییهای کوچک از نقطه فرود گذشت و ناچار چرخید، حرکتی که شاید رد صدا و نور به جا گذاشت. درست در همان حال، قایق کوچکی با چند کرهای ظاهر شد. دیدن آنها دشوار بود، زیرا لباسهای خیس و سردشان در دوربین دید در شب حرارت کمی نشان میداد.
قطع بودن ارتباط، سردرگمی را بیشتر کرد. برای نیروهای حاضر در ساحل، قایق بیش از حد نزدیک مینمود. هنگامی که یکی از مردان قایق به آب پرید، فرمانده میدانی بیدرنگ شلیک کرد و بقیه نیز پیروی کردند. در چند ثانیه، همه سرنشینان ــ که بعداً معلوم شد غواصان غیرنظامی صدفجمعکن بودند ــ کشته شدند. نیروها اجساد را به آب کشیدند و برای پنهانماندن، کوشیدند آنها را غرق کنند.
بدینگونه مأموریت بدون نصب دستگاه متوقف شد. زیردریایی بزرگ هستهای با خطر فراوان تا نزدیکی ساحل آمد و گروه را سوار کرد و به اقیانوس باز برد. همه نیروهای آمریکایی سالم بازگشتند و این تنها دستاورد عملیات ترامپ بود.
پیامدهای فاجعه عملیاتی
ماهوارههای آمریکا بلافاصله تحرکات نظامی شدید در آن منطقه ثبت کردند، اما پیونگیانگ هیچ واکنش علنی نشان نداد. چند هفته بعد، نشست هانوی بینتیجه پایان یافت. تا بهار همان سال، آزمایشهای موشکی کره شمالی از سر گرفته شد و تا پایان ۲۰۱۹ به اوج رسید. امروز تخمین زده میشود که این کشور حدود پنجاه کلاهک هستهای دارد و رهبرش وعده توسعه «تصاعدی» این زرادخانه را داده است.
ترامپ هرگز کنگره را از جزئیات عملیات آگاه نکرد و شاید قانون را نقض کرده باشد. بررسیهای داخلی نتیجه گرفتند که کشتن غیرنظامیان در چارچوب قواعد درگیری بوده است و شکست مأموریت حاصل بدشانسی بوده است. بسیاری از نیروهای دخیل حتی ترفیع گرفتند.
الگویی تکراری!
این ماجرا تنها حلقهای از زنجیرهای طولانی است. تیم ۶ در کنار موفقیتهای بزرگ چون عملیات بنلادن، بارها گرفتار شکست و اشتباه شده است؛ از نخستین مأموریت در گرانادا در ۱۹۸۳ که با غرقشدن چند نیرو همراه شد، تا عملیاتهای نافرجام در پاناما، افغانستان، یمن و سومالی. در افغانستان، حتی گروگانِ خودی به اشتباه کشته شد.
باراک اوباما پس از چنین ناکامیهایی که پیش از او رخ داده بود، نظارت بر عملیاتها و طرحها را تشدید کرد و مأموریتهای پیچیده را محدود نمود؛ اما ترامپ درست برعکس عمل کرد. چند روز پس از ورودش به کاخ سفید، با کمترین بررسی، یورش پرهزینهای به یمن را تأیید کرد که دهها غیرنظامی و یک نیروی آمریکایی کشته شدند.
پس از تغییر دولت، جو بایدن پرونده کره شمالی را بازنگری کرد. لوید آستین وزیر دفاع، تحقیقات مستقلی به دست بازرس کل ارتش سپرد. در سال ۲۰۲۱، گزارش محرمانه به کنگره ارائه شد، هرچند جزئیات همچنان طبقهبندی مانده است.