قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت نمایندگی (تومان)

سهند S

642,000,000

493,384,000

سهند E اتوماتیک

790,000,000

617,100,000

اطلس GL

643,000,000

557,016,000

اطلس G

672,000,000

577,803,000

اطلس اتوماتیک

به زودی

684,511,000

ساینا GLX

ناموجود

467,903,000

ساینا S

572,000,000

468,994,000

ساینا GX دوگانه سوز

628,000,000

518,207,000

ساینا اتوماتیک

690,000,000

568,748,000

کوییک اتوماتیک

ناموجود

توقف فروش

کوییک RS

542,000,000

473,692,000

کوییک S

542,000,000

466,891,000

کوییک GX

553,000,000

505,328,000

کوییک GXR (رینگ فولادی)

551,000,000

515,596,000

کوییک GXR

570,000,000

523,096,000

شاهین GL

902,000,000

650,591,000

شاهین G (سانروف)

990,000,000

671,749,000

شاهین اتوماتیک G

1,020,000,000

836,544,000

شاهین اتوماتیک پلاس

1,295,000,000

975,142,000

سایپا 151

465,000,000

توقف فروش

سایپا 151 (لاینر)

469,000,000

414,490,000

سایپا 151 (ارتقاء یافته)

---

466,653,000

وانت زامیاد

834,000,000

783,547,000

وانت زامیاد (رادیال)

840,000,000

789,247,000

وانت زامیاد گازسوز

863,000,000

835,422,000

وانت زامیاد گازسوز (رادیال)

874,000,000

841,122,000

وانت زامیاد اکستند (EX)

به زودی

908,000,000

کارون

1,140,000,000

1,133,687,000

چانگان CS35 فول 2024

2,088,000,000

1,411,800,000

چانگان CS55 مدل 2024

2,820,000,000

2,267,798,000

کرولا هیبرید

3,190,000,000

2,170,000,000

روئوه ERX5

2,480,000,000

1,787,000,000
منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
