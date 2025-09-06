قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۱۵ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
10,580,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
19,350,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
28,120,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
36,890,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
45,660,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
54,440,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
63,210,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
71,980,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
80,750,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
90,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
99,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
107,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
116,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
125,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
135,600,000