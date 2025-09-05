چهار ویژگی جدید اندروید

سیستم‌عامل اندروید با افزودن چهار ویژگی جدید، قصد دارد تجربه کاربران خود را در تعاملات اجتماعی، چه به صورت عمومی و چه در گفتگوهای شخصی، به شکل قابل توجهی بهبود بخشد. این قابلیت‌ها طیف وسیعی از نیازها، از سرگرمی تا کاربردهای تخصصی را پوشش می‌دهند که دو مورد از آن‌ها مستقیماً با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند.

۱. اشتراک‌گذاری صدا با چند هدفون به صورت همزمان

یکی از برجسته‌ترین قابلیت‌های جدید، امکان اشتراک‌گذاری صدا است. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا صدای در حال پخش از گوشی خود را به جای یک دستگاه، به چند هدفون بلوتوثی به صورت همزمان ارسال کنند. به این ترتیب، افراد می‌توانند با استفاده از هدفون‌های خودشان، به یک لیست پخش موسیقی گوش دهند یا یک فیلم را تماشا کنند. این اتصال از طریق یک کد QR ساده یا از بخش تنظیمات بلوتوث به راحتی امکان‌پذیر است و پتانسیل آن را دارد که تجربه‌های مشترک در فضاهای عمومی را برای همیشه متحول کند.

۲. دستیار نگارش هوشمند در صفحه‌کلید جی‌بورد

ابزارهای نوشتاری مبتنی بر هوش مصنوعی با نام جی‌بورد (Gboard) به صفحه‌کلید اندروید راه پیدا کرده‌اند. کاربران اکنون می‌توانند تنها با یک کلیک، از هوش مصنوعی بخواهند تا متن نوشته‌شده را با لحنی متفاوت بازنویسی کند، آن را ویرایش و غلط‌گیری کرده یا تمام اشتباهات نگارشی را در یک لحظه اصلاح نماید. نکته بسیار مهم این است که تمام این پردازش‌ها بر روی خود دستگاه انجام می‌شود و پیام‌های کاربر هرگز برای تحلیل به فضای ابری (Cloud) ارسال نخواهند شد، که این امر امنیت و حریم خصوصی را تضمین می‌کند.

۳. طراحی مجدد و ساده‌سازی قابلیت کوئیک‌شیر

گوگل قابلیت اشتراک‌گذاری سریع فایل یا همان کوئیک‌شیر (QuickShare) را بازطراحی کرده تا استفاده از آن ساده‌تر و قابل فهم‌تر شود. در نسخه جدید، کاربران می‌توانند فوراً حالت ارسال و دریافت فایل را انتخاب کنند و فایل‌های دریافتی را بلافاصله باز کنند. همچنین، اکنون امکان پیش‌نمایش تصاویر ارسال‌شده بدون نیاز به باز کردن کامل آن‌ها وجود دارد. در نهایت، یک پروگرس بار (Progress Bar) نیز به این بخش اضافه شده تا کاربران بتوانند با اطمینان کامل، از وضعیت ارسال یا دریافت فایل‌های حجیم مطلع شوند.

۴. ویژگی‌های جدید در اموجی کیچن

ابزار محبوب ترکیب اموجی‌ها یا اموجی کیچن (EmojiKitchen) نیز به‌روزرسانی‌هایی دریافت کرده است. کاربران از این پس می‌توانند اموجی‌های ترکیبی مورد علاقه خود را برای دسترسی سریع‌تر در آینده، به لیست علاقه‌مندی‌ها اضافه کنند. همچنین امکان جستجو در کتابخانه کامل اموجی‌ها برای یافتن بهترین ترکیب متناسب با حال و هوای کاربر فراهم شده است. علاوه بر این، اموجی کیچن بر اساس سلیقه کاربر، اموجی‌های جدیدی را پیشنهاد می‌دهد تا خلاقیت در ارسال پیام‌ها هرگز متوقف نشود.

در مجموع، در حالی که ابزارهای هوش مصنوعی جی‌بورد و قابلیت‌های سرگرم‌کننده اموجی کیچن به‌روزرسانی‌های خوشایندی محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد دو ویژگی «اشتراک‌گذاری صدا» و «طراحی جدید کوئیک‌شیر» مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آپدیت‌های این دوره برای سیستم‌عامل اندروید باشند.

