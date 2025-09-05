قایق‌های بادبانی در سواحل اسپانیا یکی پس از دیگری قربانی حملات نهنگ‌های قاتل یا همان اورکاها می‌شوند؛ صحنه‌هایی که برای خدمه به کابوسی واقعی روی آب تبدیل شده است. این روزها، این موجودات غول‌آسا با شکستن سکان‌ها و رهاکردن قایق‌های سرگردان، دوباره موجی از ترس و ابهام به راه انداخته‌اند. در حالی که برخی این رفتار را بازیگوشی می‌دانند، گمانه‌زنی‌هایی درباره «انتقام‌جویی» این پستانداران هوشمند نیز مطرح شده است.

به‌گزارش لایوساینس، نهنگ‌های قاتل ایبری در سواحل اسپانیا بار دیگر حمله به قایق‌ها را از سر گرفته‌اند؛ پژوهشگران هنوز دلیل قطعی این رفتار را نمی‌دانند، اما باور دارند برخوردها می‌تواند بسیار جدی باشد.

در یکی از تازه‌ترین موارد، روز ۲۱ اوت ۲۰۲۵، نهنگ‌های قاتل سکان یک قایق بادبانی آلمانی را در منطقه گالیسیا شکستند. این جانوران حتی پس از آن و در حین یدک‌کشیدن قایق به ساحل، با ضربات مکرر به بازی خود ادامه دادند. اما ماجرا همین‌جا پایان نیافت و در روز شنبه، ۳۰ اوت ۲۰۲۵، این موجودات سکان یک کشتی بادبانی چوبی را از کار انداختند و در قایق دیگری هم نشتی ایجاد کردند.

گارد مدنی پونت‌ودرا، نهاد انتظامی اسپانیا، با انتشار ویدئویی از عملیات نجات در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که چندین قایق بادبانی مورد حمله قرار گرفته‌اند. تعداد دقیق قایق‌ها مشخص نیست، اما پس از این حادثه نیز موارد مشابهی گزارش شد.

والنتین اوترو، مالک یکی از کشتی‌های آسیب‌دیده، برخورد را چنین توصیف می‌کند: «ابتدا صدای دو ضربه‌ی محکم شنیده شد و سپس متوجه حضور دو نهنگ شدیم؛ یکی بزرگ به طول حدود هفت متر و دیگری کوچک‌تر که در کنارش شنا می‌کرد. حقیقت این است که خیلی ترسیدیم. وقتی فهمیدیم نهنگ‌ها به کشتی ضربه می‌زنند، کاملاً وحشت‌زده شدیم.»

حملات توسط زیرجمعیتی از نهنگ‌های قاتل ایبری (Orcinus orca) انجام می‌شود که به‌شدت در معرض انقراض قرار دارند و گمان می‌رود کمتر از ۴۰ فرد از آن‌ها باقی مانده باشد. این رفتار تهاجمی از سال ۲۰۲۰ در آب‌های اسپانیا و پرتغال مشاهده شده است. در حالی که برخی فرضیه‌ها در ابتدا به امکان «انتقام‌گیری» این حیوانات از انسان‌ها اشاره داشتند، بیشتر کارشناسان این ایده را رد کرده‌اند.

پژوهشگران بر این باورند که رفتار عجیب نهنگ‌های قاتل بیشتر نشانه‌ای از بازیگوشی است تا پرخاشگری. بسیاری از برخوردها توسط نهنگ‌های جوان صورت می‌گیرد که مستقیماً به سراغ سکان قایق‌ها می‌روند. دانشمندان احتمال می‌دهند که این رفتار، نوعی سرگرمی برای نهنگ‌های نوجوان باشد که به دلیل افزایش جمعیت ماهی تن باله‌آبی شمالی، طعمه‌ی محبوبشان، زمان آزاد بیشتری برای بازیگوشی پیدا کرده‌اند.

نهنگ‌های قاتل موجوداتی با رفتارهای اجتماعی بسیار پیچیده هستند. از گاز گرفتن ملایم زبان یکدیگر گرفته تا غلتیدن گروهی در آب شبیه مراسم «ماش‌پیت» دریایی، این پستانداران در آیین‌های اجتماعی متنوعی شرکت می‌کنند. افزون‌براین، هر جمعیت از آن‌ها گویش خاص خود را دارند و گاهی مدهای رفتاری عجیبی مانند شناکردن با ماهی سالمون مرده روی سر، در میانشان شکل می‌گیرد.

با وجود قدرت بالای نهنگ‌های قاتل، هیچ مدرکی مبنی بر هدف قراردادن انسان‌ها وجود ندارد و رژیم غذایی هیچ‌کدام از جمعیت‌های آن‌ها شامل انسان نمی‌شود. موارد انگشت‌شمار حمله به انسان در طبیعت نیز با ابهامات جدی همراه بوده و احتمالاً نتیجه اشتباه‌گرفتن انسان با طعمه‌هایی مانند فک بوده است.

منبع زومیت

