قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد
فیفا به هواداران فوتبال هشدار داد که هرچه زودتر بلیتهای خود را تهیه کنند، چرا که با اجرای سیستم قیمتگذاری پویا، نرخها ممکن است تغییر کند.
قیمت بلیتها:
مرحله گروهی: از ۶۰ دلار
فینال: تا ۶۷۳۰ دلار
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، قیمتها بین ۶۹ تا ۱۶۰۷ دلار بود اما حالا افزایش چشمگیری داشته است.
هایمو شیرگی، مدیر ارشد عملیاتی جام جهانی ۲۰۲۶: پیام ما روشن است؛ بلیتهایتان را زودتر بخرید، چون هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
سیستم قیمتگذاری پویا پیشتر در جام باشگاههای جهان هم استفاده شد؛ جایی که قیمت بلیت نیمهنهایی چلسی–فلومیننزه از ۴۷۳ دلار به ۱۳ دلار کاهش یافت!
ثبتنام پیشفروش بلیتها از طریق قرعهکشی فیفا بین ۲۰ تا ۲۸ شهریور انجام میشود.
هر نفر: حداکثر ۴ بلیت برای هر بازی
در مجموع: حداکثر ۴۰ بلیت
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.