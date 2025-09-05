سلاح لیزری چین جهان را غافلگیر کرد

سامانه لیزری «LY-۱» روی یک کامیون هشت‌چرخ نصب شده و دارای برجکی بزرگ با دریچه‌ای برای شلیک پرتو لیزر است. در اطراف آن نیز حسگرهای اپتیکی و فروسرخ دیده می‌شود که احتمالا وظیفه رهگیری اهداف پروازی را بر عهده دارند.

رسانه‌های چین، این سامانه را «دقیق، سریع و کم‌هزینه» توصیف کرده‌اند که هدف اصلی آن مقابله با پهپادهای کوچک، موشک‌های کروز و حتی تسلیحات ضدکشتی است.

چرا لیزر اهمیت دارد؟

سلاح‌های لیزری به‌دلیل هزینه عملیاتی پایین مورد توجه ارتش‌های جهان هستند. هر شلیک آن تقریباً هزینه‌ای ناچیز دارد، در حالی‌که مقابله با تهدیدات هوایی با موشک‌های پدافندی متعارف صدها هزار دلار خرج دارد. چین با رونمایی از «LY-۱» نشان داد که به دنبال جایگاهی جدی در حوزه انرژی هدایت‌شده است. آمریکا نیز با سامانه‌هایی چون «HELIOS» به دنبال دستیابی به بازدارندگی لیزری است.

با وجود تبلیغات گسترده، جزئیات فنی این سامانه لیزری منتشر نشده است. میزان توان خروجی، زمان شلیک و توانایی مقابله با اهداف واقعی همچنان در پرده باقی مانده‌اند. تجربه‌های مشابه جهانی نشان داده‌ که مشکلاتی مانند مصرف بالای انرژی، نیاز به خنک‌سازی و محدودیت‌های آب‌وهوایی مانعی بزرگ بر سر راه عملیاتی شدن چنین سلاح‌هایی خواهد بود.

البته رژه نظامی اخیر چین تنها به «LY-۱» محدود نبود. در این مراسم برای نخستین بار، پکن به‌طور کامل از سه‌گانه هسته‌ای خود شامل موشک‌های قاره‌پیما، زیردریایی‌های هسته‌ای و بمب‌افکن‌های استراتژیک پرده برداشت. نمایش پهپادهای زیرآبی، موشک‌های هایپرسونیک و ربات‌های چهارپا موسوم به «گرگ‌های روباتیک» نیز بخشی از این مراسم بود. در چنین بستری، معرفی سلاح لیزری «LY-۱»‌ نشان داد که چین در حال توسعه مجموعه‌ای کامل از تسلیحات آینده است.

کارشناسان بر این باورند که حتی اگر «LY-۱»‌ به‌طور کامل عملیاتی نباشد، حضور آن در رژه نشان‌دهنده حرکت پرشتاب چین به سوی فناوری‌های نوین است.

