قابلیت «Projects» در ChatGPT رایگان شد
کمپانی OpenAI اعلام کرده که قابلیت Projects را در دسترس کاربران رایگان ChatGPT قرار میدهد.
قابلیت Projects به کاربران امکان میدهد که گفتگوهای خود را با ChatGPT حول یک موضوع مشخص سازماندهی کنند. این قابلیت پیشازاین فقط در دسترس کاربران پریمیوم ChatGPT قرار داشت و کاربران رایگان نمیتوانستند از آن استفاده کنند.
در نگاه کلی، Projects قابلیتی شبیه به پوشههای پیشرفته برای گفتگوهای ChatGPT است، اما امکاناتی مانند تعیین دستورالعملهای سفارشی برای نحوه پاسخگویی هوش مصنوعی یا محدود کردن اطلاعات و فایلهایی که میتواند به آنها رجوع کند، این قابلیت را به گزینهای کاربردی برای کاربران حرفهای تبدیل میکند.
OpenAI همچنین تعداد فایلهایی که میتوان به یک پروژه اضافه کرد تا ChatGPT بتواند به آنها رجوع کند را نیز افزایش داده است. ازاینپس کاربران رایگان میتوانند تا ۵ فایل بارگذاری کنند و مشترکان پلاس نیز امکان بارگذاری تا ۲۵ فایل را دارند. همچنین به مشترکان پرو اجازه بارگذاری ۴۰ فایل داده شده است.
همچنین تمامی کاربران ChatGPT، صرفنظر از پریمیوم یا رایگان بودن، میتوانند رنگ و آیکون پروژه خود را نیز شخصیسازی کنند. قابلیت Projects برای کاربران رایگان در نسخه وب و اپلیکیشن اندروید ChatGPT در دسترس است. همچنین اپلیکیشن iOS چتبات ChatGPT نیز در روزهای آینده این قابلیت را دریافت میکند.
OpenAI در طی چند سال گذشته برخی قابلیتهای پریمیوم ChatGPT را نیز در دسترس کاربران رایگان این سرویس قرار داده است. برای مثال، قابلیتهای Deep Research و ChatGPT Voice ابتدا بهطور انحصاری برای کاربران پریمیوم این شرکت عرضه شدند و سپس در دسترس همه کاربران قرار گرفتند.
شرکت OpenAI بعد از معرفی مدل جدید GPT-۵ این مدل را با محدودیتهایی در دسترس کاربران رایگان نیز قرار داد تا آنها را تشویق کند برای دسترسی بدون محدودیت یک اشتراک پرو یا پلاس بخرند.