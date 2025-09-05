خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۴ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۱۴ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,434

دلار (بازار آزاد)

1,008,600

یورو (صرافی بانک ملی)

838,380

یورو (بازار آزاد)

1,185,100

درهم امارات

280,870

پوند انگلیس

1,382,400

لیر ترکیه

25,000

فرانک سوئیس

1,279,000

یوان چین

143,900

ین ژاپن

694,890

وون کره جنوبی

740

دلار کانادا

743,600

دلار استرالیا

673,100

دلار نیوزیلند

604,200

دلار سنگاپور

793,300

روپیه هند

11,680

روپیه پاکستان

3,651

دینار عراق

780

پوند سوریه

79

افغانی

14,990

کرون دانمارک

160,700

کرون سوئد

109,100

کرون نروژ

102,500

ریال عربستان

274,270

ریال قطر

282,500

ریال عمان

2,670,700

دینار کویت

3,361,500

دینار بحرین

2,727,400

رینگیت مالزی

243,300

بات تایلند

31,870

دلار هنگ کنگ

131,800

روبل روسیه

12,840

منات آذربایجان

601,700

درام ارمنستان

2,690

لاری گرجستان

378,700

سوم قرقیزستان

11,760

سامانی تاجیکستان

110,500

منات ترکمنستان

293,900
