یوسف پزشکیان: چین خیلی آرام و بی سر و صدا دارد دنیا را می‌بلعد/ باید به فکر یک تجدید نظر اساسی باشیم
یوسف پزشکیان فرزند مسعود پزشکیان رییس جمهوری ایران هم به بهانۀ سفر اخیر  پدر خود به چین و هم بر اساس برداشت‌های خود به عنوان یک دانشگاهی یادداشتی نوشته و نکاتی را بازگفته است.

چین خیلی آرام و بی سر و صدا دارد دنیا را می‌بلعد. نه صدایی و نه آتشی! کار خودش را می‌کند بدون اینکه بقیه دنیا را بیدار کند.   ما در سال ۵۷ در ایران انقلاب کردیم. کاری کردیم که بسیار جلب توجه کرد. پر سر و صدا و پر هیجان.  اشغال سفارت، جنگ با عراق، راهپیمایی‌ها، شعارها، مسئله هسته‌ای و ... همیشه بهانه‌ای وجود داشت که دیگران بتوانند درباره ایران حرف بزنند... 

به جای اینکه بهانه صحبت کردن درباره ایران را از دیگران بگیریم، به آن دامن زدیم. اجازه دادیم درباره ما حرف بزنند. چگونه؟ کارهای نکرده‌مان را هم با بلندگو فریاد زدیم. بلند بلند فکر کردیم...نتیجه‌اش شد «آش نخورده و دهن سوخته». شاید لازم باشد به فکر یک تجدید نظر اساسی باشیم.

