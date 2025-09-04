۴ سپتامبر روز جهانی تکواندو است
چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور در تقویم شمسی) روزی است که جامعه جهانی تکواندو آن را به عنوان روز جهانی تکواندو گرامی میدارد. این روز فرصتی است تا به میراث غنی، ارزشهای اخلاقی و تأثیر این هنر رزمی بر زندگی میلیونها نفر در سراسر جهان ارج نهاده شود.
چرا ۴ سپتامبر؟
انتخاب این روز به دلیل یک رویداد تاریخی مهم در دنیای تکواندو است. در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۹۴، کمیته بینالمللی المپیک (IOC) در صد و سومین اجلاس خود در پاریس، تکواندو را به عنوان یک رشته رسمی برای بازیهای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی به رسمیت شناخت. این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ تکواندو بود و آن را از یک هنر رزمی سنتی به یک ورزش المپیکی جهانی تبدیل کرد.
تکواندو؛ فراتر از یک ورزش
واژه "تکواندو" از سه بخش تشکیل شده است:
تِ (Tae): به معنی ضربه با پا
کوان (Kwon): به معنی ضربه با دست
دو (Do): به معنی راه و روش
بنابراین، تکواندو به معنای "راه و روش ضربه با دست و پا" است. اما این هنر رزمی چیزی فراتر از صرفاً ضربات فیزیکی است. تکواندو بر پنج اصل اساسی اخلاقی تأکید دارد که به تقویت شخصیت و تعالی روحی فرد کمک میکند:
صداقت (Integrity): راستگویی و داشتن وجدان پاک.
استقامت (Perseverance): پایداری و تسلیم نشدن در برابر سختیها.
خودکنترلی (Self-control): کنترل کامل بر احساسات و رفتار.
روحیه شکستناپذیری (Indomitable Spirit): داشتن ارادهای قوی و مصمم.
ادب و احترام (Courtesy): رعایت ادب، فروتنی و احترام به دیگران.