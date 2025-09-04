۴ سپتامبر روز جهانی تکواندو است

چرا ۴ سپتامبر؟

انتخاب این روز به دلیل یک رویداد تاریخی مهم در دنیای تکواندو است. در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۹۴، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) در صد و سومین اجلاس خود در پاریس، تکواندو را به عنوان یک رشته رسمی برای بازی‌های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی به رسمیت شناخت. این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ تکواندو بود و آن را از یک هنر رزمی سنتی به یک ورزش المپیکی جهانی تبدیل کرد.

تکواندو؛ فراتر از یک ورزش

واژه "تکواندو" از سه بخش تشکیل شده است:

تِ (Tae): به معنی ضربه با پا

کوان (Kwon): به معنی ضربه با دست

دو (Do): به معنی راه و روش

بنابراین، تکواندو به معنای "راه و روش ضربه با دست و پا" است. اما این هنر رزمی چیزی فراتر از صرفاً ضربات فیزیکی است. تکواندو بر پنج اصل اساسی اخلاقی تأکید دارد که به تقویت شخصیت و تعالی روحی فرد کمک می‌کند:

صداقت (Integrity): راستگویی و داشتن وجدان پاک.

استقامت (Perseverance): پایداری و تسلیم نشدن در برابر سختی‌ها.

خودکنترلی (Self-control): کنترل کامل بر احساسات و رفتار.

روحیه شکست‌ناپذیری (Indomitable Spirit): داشتن اراده‌ای قوی و مصمم.

ادب و احترام (Courtesy): رعایت ادب، فروتنی و احترام به دیگران.

