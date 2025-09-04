این حکم که پس از ماه‌ها بررسی و یک دادگاه سه‌هفته‌ای صادر شده، یک پیروزی بزرگ برای گوگل محسوب می‌شود، چرا که دادگاه بسیاری از درخواست‌های سخت‌گیرانه وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) را رد کرده است. بااین‌حال، قاضی مهتا محدودیت‌های جدیدی را نیز برای گوگل تعیین کرده است که این شرکت را ملزم به اشتراک‌گذاری بخشی از داده‌های جستجوی خود با رقبا می‌کند.

مهم‌ترین خواسته وزارت دادگستری، فروش اجباری مرورگر کروم بود. این وزارتخانه معتقد بود که کروم به عنوان یک نقطه دسترسی اصلی، به گوگل اجازه می‌دهد تا موتور جستجوی خود را در اولویت قرار دهد و رقابت را سرکوب کند. اما قاضی مهتا با این استدلال مخالفت کرد و در حکم ۲۳۰ صفحه‌ای خود نوشت که فروش کروم «یک راه‌حل ضعیف برای این پرونده» و اقدامی «فوق‌العاده پیچیده و پرخطر» خواهد بود که می‌تواند به کیفیت محصول و رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزند.

یکی از شگفت‌انگیزترین جنبه‌های حکم قاضی مهتا، تأکید او بر تغییر چشم‌انداز رقابت به دلیل ظهور هوش مصنوعی مولد بود. او بارها به ظهور ابزارهایی مانند ChatGPT از شرکت OpenAI یا هوش مصنوعی پرپلکسیتی اشاره کرد و نوشت که این فناوری‌ها فضای رقابت در بازار جستجو را به شکلی بی‌سابقه تغییر داده‌اند.

به گفته قاضی، این استارتاپ‌های هوش مصنوعی «در موقعیت بهتری برای رقابت با گوگل نسبت به هر شرکت جستجوی سنتی دیگری در دهه‌های اخیر (شاید به جز مایکروسافت) قرار دارند.» درواقع، این تحول در بازار به قاضی این اطمینان را داد که نیازی به اعمال مجازات‌های ساختاری شدید مانند فروش کروم نیست، زیرا رقابت از مسیر جدیدی درحال شکل‌گیری است.

همچنین، دادگاه پیشنهاد ممنوعیت پرداخت‌های گوگل به شرکت‌هایی مانند اپل و موزیلا برای حفظ جایگاه موتور جستجوی پیش‌فرض را رد کرد. قاضی مهتا استدلال کرد که این اقدام می‌تواند به این شرکت‌ها آسیب مالی جدی وارد کند.

اگرچه گوگل از مجازات‌های سنگین نجات یافت، اما دادگاه محدودیت‌هایی را برای آن در نظر گرفت. براساس این حکم گوگل باید به رقبای واجد شرایط اجازه دهد تا «تصویری لحظه‌ای» (snapshot) از انواع داده‌های جستجوی جمع‌آوری‌شده را خریداری کنند. این اقدام به رقبا کمک می‌کند تا صفحات وب را بهتر و کارآمدتر شناسایی و خزش کنند.

