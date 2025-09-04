غذای محبوب صدام حسین و نکاتی درباره خواص آن
صدام حسین، دیکتاتور عراق، به سوپ ماهی علاقهمند بود و در صورت نارضایتی از طعم غذا، سرآشپز را جریمه میکرد. ماهی به دلیل فواید متعددی مثل امگا ۳ و ویتامین D، غذایی مفید و کمکالری است.
در کتاب «غذای دیکتاتورها؛ راهنمایی بد برای سرگرم کردن ستمکاران» به قلم «ویکتوریا کلارک» و «ملیسا اسکات» به غذای محبوب برخی از دیکتاتورها اشاره شده است. همچنین در این میان یک نویسنده لهستانی دست بهکار جالبی زده است. او در مدت ۴سال کار مطالعه و پژوهش در زمینه سبک غذایی برخی سیاستمداران را بهطور جدی دنبال کرده و دست آخر کتابی با عنوان «یک دیکتاتور چه میخورد؟» منتشر کرده است.
صدام حسین، سوپ ماهی
غذای موردعلاقه «صدام حسین» دیکتاتور رژیم بعث عراق ، سوپ ماهی بود. بهگفته ابوعالی که در زمان جنگ ایران و عراق برای این دیکتاتور غذا پخته بود، اگر اوقات صدام تلخ بود، کار آنها ساخته بود. یعنی اگر طعم غذا به مذاق صدام خوش نمیآمد، سرآشپز را احضار و مثلاً به او میگفت: «کدام احمقی اینقدر نمک به این املت زده است؟» بعد ابوعلی را بابت این کار که به عقیده او «اسراف» غذا بود، جریمه نقدی میکرد. این سرآشپز میگوید صدام فقط گاهی به آشپزخانه سرک میکشید، آن هم زمانی بود که در ماه رمضان باید روزه میبود، اما به آشپزخانه میآمد تا کسی غذاخوردن او را نبیند!
خواص ماهی:
ماهی بهعنوان یک ماده غذایی کمکالری، بدون کربوهیدرات و سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع امگا ۳ (PUFA) است که عملکرد مغز و سلامت قلب را ارتقا میدهد. علاوه بر این، افزایش مصرف ماهی در رژیم غذایی، مزایای شگفتانگیز دیگری نیز دارد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میشود:
۱) سرشار از امگا ۳ است
یکی از ویژگیهای برجسته ماهی، محتوای امگا ۳ غنی آن است. امگا ۳ فواید زیادی برای سلامتی دارد؛ از بهبود عملکرد مغز گرفته تا کاهش التهاب. همچنین برخی از ماهیها مانند ماهی آزاد، ماهی خال مخالی، ماهی تن، شاهماهی و ساردین منابع غنیتری از امگا ۳ نسبت به سایرین هستند.
اسیدهای چرب امگا ۳ یک ماده مغذی ضروری هستند که بدن نمیتواند به تنهایی آن را بسازد، اما فواید قدرتمندی در مبارزه با التهاب مزمن و حفظ سلامت مغز و قلب دارند. ماهی قویترین منبع غذایی اسیدهای چرب امگا ۳ است و برای تأمین این ماده مغذی و بهرهمندی از فواید آن بهتر است یک تا دو بار در هفته ماهی مصرف کنید.
۲) منبع غنی ویتامین D است
ماهیهای چرب مانند سالمون و ماهی تن منابع طبیعی ویتامین D هستند که یک ماده مغذی ضروری برای سلامت استخوانها، عملکرد سیستم ایمنی و سلامت کلی است. برای تأمین D منابع غذایی زیادی وجود ندارد. از همین رو، افراد اغلب ویتامین D مورد نیاز خود را از طریق مصرف مکملهای خوراکی دریافت میکنند. سالمون دارای بالاترین میزان ویتامین D در بین اکثر ماهیها است، به طوری که یک وعده از این ماهی صد درصد از نیاز روزانه ویتامین D را تأمین میکند.
۳) سلامت قلب را بهبود میبخشد
مصرف منظم ماهی به دلیل داشتن اسیدهای چرب امگا ۳ با کاهش فشار خون، کاهش تری گلیسیرید و جلوگیری از ضربان قلب نامنظم، به ارتقای سلامت قلب کمک میکند. محققان دریافتهاند افرادی که ماهی میخورند، کمتر در معرض خطر حملات قلبی و سکته مغزی قرار دارند؛ که این دو مورد، از شایعترین علل مرگهای زودرس در جهان هستند.
۴) کمبود یُد را جبران میکند
ماهیهای آب شور منبع عالی ید هستند که یک ماده معدنی حیاتی برای عملکرد تیروئید و سلامت متابولیک است. یک مطالعه نشان داد که این ماهیها ممکن است ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از ماهیهای آب شیرین حاوی ید باشند. ید علاوه بر کنترل اشتها و سیستم ایمنی بدن، نقش مهمی در عملکرد تیروئید ایفا میکند. با این حال، منابع غذایی بسیار کمی از ید وجود دارد و منابع تأمین آن به محصولات دریایی محدود میشود. مصرف منظم ماهی، راه مناسبی برای دریافت این ماده مغذی است.
۵) کمکالری است
ماهی در مقایسه با سایر گزینههای پروتئینی، کالری پایینی دارد. به طور مثال، ۸۵ گرم ماهی تیلاپیا فقط ۱۰۰ کالری دارد و بهترین گزینه برای کسانی است که در کنار دریافت مواد مغذی، قصد دارند وزن خود را کاهش دهند.
۶) پروتئین موردنیاز بدن را تأمین میکند
پروتئین یک درشت مغذی ضروری است که به رشد و ترمیم عضلات کمک میکند، سیری را افزایش میدهد و سلامت کلی را بهبود میبخشد. به طور متوسط هر وعده ماهی (۸۵ گرم) حاوی حدود ۲۰ گرم پروتئین است. ماهیها نسبت به سایر منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت گاو و مرغ، پروتئین بیشتری دارند.
۷) به ایجاد حس سیری کمک میکند
از آنجا که ماهی یک منبع پروتئین بدون چربی است، میتواند با ایجاد احساس سیری، ضعف و گرسنگی را برطرف کند و هوسهای گاه و بیگاه را از بین ببرد. این به این دلیل است که پروتئین در مقایسه با کربوهیدراتها و چربیها، سیرکنندهترین درشت مغذی است و میتواند شما را برای مدت طولانیتری سیر نگه دارد، به کاهش وزن کمک کند و جلوی پرخوری را بگیرد.