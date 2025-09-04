کلاهبرداری فضایی در ژاپن!

توکیو، ژاپن - یک زن ۸۰ ساله ژاپنی مبلغ ۶۰۰۰ دلار آمریکا (معادل تقریبی ۶۱۸ میلیون تومان) را به مردی ناشناس که خود را فضانورد جا زده بود، باخته است. این کلاهبردار با تماس تلفنی به این زن، ادعا کرده که در ایستگاه فضایی بین‌المللی گیر افتاده و برای خرید اکسیژن به پول نیاز دارد.

رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که این کلاهبرداری از طریق تلفن و طی چندین مرحله صورت گرفته است. فرد کلاهبردار با برقراری تماس‌های پی در پی و با استفاده از عناوینی نظیر "دوست فضانورد"، اعتماد این زن مسن را جلب کرده بود. این مرد در طول مکالماتش مدعی شده بود که برای بازگشت به زمین، به هزینه موشک نیاز دارد و همچنین از او خواسته بود تا بابت عشقش، این پول را برای او بفرستد.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/