خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشخصات آیفون ۱۷ پرو لو رفت

مشخصات آیفون ۱۷ پرو لو رفت
کد خبر : 1681809
لینک کوتاه کپی شد.

آیفون ۱۷ پرو احتمالاً بهترین شارژدهی را در بین تمام گوشی‌های اپل تا به امروز خواهد داشت.

آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس ظاهراً قرار است با بهبودهای قابل توجهی در نمایشگر، مدیریت دما و باتری رونمایی شوند.

یکی از افشاگران چینی ادعا می‌کند، نمایشگر این گوشی‌ها روشنایی بیشتری خواهد داشت تا استفاده از آن‌ها در زیر نور مستقیم خورشید آسان‌تر شود. در حال حاضر، آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرو مکس حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت دارند که در فضای باز به صورت موقتی تا ۲۰۰۰ نیت افزایش می‌یابد.

گفته می‌شود سیستم خنک‌کننده‌ی آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس بازطراحی شده است تا نرخ فریم در بازی‌های سنگین پایدارتر بماند و لگ کمتری رخ دهد. عملکرد فیلم‌برداری 4K با ۶۰ فریم‌برثانیه در شرایط گرم، مانند زیر نور مستقیم خورشید در تابستان، بهبود خواهد یافت.

پرچمدارهای ۲۰۲۵ اپل احتمالاً طولانی‌ترین شارژدهی را در میان آیفون‌ها خواهند داشت. این افزایش به‌دلیل رشد ظرفیت باتری و بهبود کلی مصرف انرژی دستگاه است. شایعات قبلی حاکی بود که آیفون ۱۷ پرو مکس شاید باتری بیش از ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی داشته باشد.

تمامی مدل‌های آیفون ۱۷ هفته‌ی آینده در رویداد Awe Dropping اپل روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریور معرفی خواهند شد.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی