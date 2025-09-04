مشخصات آیفون ۱۷ پرو لو رفت
آیفون ۱۷ پرو احتمالاً بهترین شارژدهی را در بین تمام گوشیهای اپل تا به امروز خواهد داشت.
آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس ظاهراً قرار است با بهبودهای قابل توجهی در نمایشگر، مدیریت دما و باتری رونمایی شوند.
یکی از افشاگران چینی ادعا میکند، نمایشگر این گوشیها روشنایی بیشتری خواهد داشت تا استفاده از آنها در زیر نور مستقیم خورشید آسانتر شود. در حال حاضر، آیفون ۱۶ پرو و آیفون ۱۶ پرو مکس حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت دارند که در فضای باز به صورت موقتی تا ۲۰۰۰ نیت افزایش مییابد.
گفته میشود سیستم خنککنندهی آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس بازطراحی شده است تا نرخ فریم در بازیهای سنگین پایدارتر بماند و لگ کمتری رخ دهد. عملکرد فیلمبرداری 4K با ۶۰ فریمبرثانیه در شرایط گرم، مانند زیر نور مستقیم خورشید در تابستان، بهبود خواهد یافت.
پرچمدارهای ۲۰۲۵ اپل احتمالاً طولانیترین شارژدهی را در میان آیفونها خواهند داشت. این افزایش بهدلیل رشد ظرفیت باتری و بهبود کلی مصرف انرژی دستگاه است. شایعات قبلی حاکی بود که آیفون ۱۷ پرو مکس شاید باتری بیش از ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی داشته باشد.
تمامی مدلهای آیفون ۱۷ هفتهی آینده در رویداد Awe Dropping اپل روز سهشنبه، ۱۸ شهریور معرفی خواهند شد.