لحظه تخریب دروازه یوسف‌ آباد

دروازه یوسف‌آباد، یکی از ورودی‌های غربی شهر تهران در سال ۱۳۱۲ خورشیدی هم‌زمان با برنامه‌های شهرسازی رضاشاه برای گسترش پایتخت، تخریب شد.

این عکس تاریخی نشان می‌دهد ستون‌ها و طاق‌های آجری دروازه که یادگاری از دوران قاجار بودند، چگونه برای باز کردن مسیر خیابان‌های نوین کنار زده می‌شدند. آثار به‌جامانده از این سازه، امروز تنها در اسناد تصویری و چند نوشته قدیمی قابل ردیابی است.

این لحظه تاریخی را فردریک جی.کلب، عکاس و زمین‌شناس آمریکایی ثبت کرده است.

منبع عصر ایران

