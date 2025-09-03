خبرگزاری کار ایران
چرا از جمعیت متنوع نگران می‌شوند؟ چرا کنسرت همایون شجریان را لغو کردند؟

▫️همان گونه که پیش‌بینی می‌شد بر سر نحوه مدیریت جمعیت در میدان آزادی اختلاف نظر به وجود آمد و همایون شجریان اعلام کرد کنسرت لغو شده است.

حالا هم دو قطبی‌سازان که دوست نداشتند جامعه ایران را در حال هم‌خوانی و تماشای برنامه هنری ببینند خرسندند لابد و هم کسانی که با اصل هر فعالیت موسیقایی مخالف‌اند و آن را در تقابل با دین و مذهب می پندارند و نگران بودند موسیقی خیابانی باب شود و تلقی‌شان از موسیقی نه به عنوان هنر که لهو و لعب است و آماده بودند در هر شهرستان امام جماعت و امام جمعه مخالفت کند.

بامزه ترین واکنش را از علیرضا زاکانی شهردار تهران شنیدیم. هم او که به برنامه‌های خیابانی دیگر علاقه دارد و از آمادگی برای برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی خبر داد!

  لطف این برنامه به خیابانی بودن آن بود و مشخص است که جنس ذوقیات شهردار که از تابلوهای شهری و تغییر شکل روزنامه شهرداری هویداست با موسیقی خیابانی نمی‌خواند ولی اصل دغدغه این است که صبح تا شب در صدا وسیما و تریبون‌های رسمی مردم مردم می‌کنند ولی از جمع شدن مردم در یک جا نگران می‌شوند. چون مردم داریم تا مردم!

 

