یادگیری، تفکر، حل مسئله، تصمیم‌گیری و توانایی توجه، همگی مهارت‌هایی هستند که از آنها با عنوان «عملکرد شناختی» یاد می‌شود. افزایش سن مهم‌ترین ریسک فاکتور برای تجربه زوال شناختی است و سایر عوامل شامل سابقه خانوادگی، سطح تحصیلات، آسیب مغزی، عدم فعالیت بدنی و شرایط مزمن مانند بیماری پارکینسون، بیماری قلبی و سکته مغزی و دیابت هستند. اما در کنار همه این موارد، غذاهایی که می‌خورید نیز بر سلامت شناختی تأثیرگذار است.

اگر به دنبال غذاهای خاصی هستید که در رژیم غذایی خود بگنجانید تا از سلامت شناختی خود محافظت کنید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

۱) تخم مرغ

تخم مرغ منبع طبیعی مواد مغذی، از جمله کولین، لوتئین و زآگزانتین، است که به سلامت مغز کمک می‌کنند. کولین موجود در تخم مرغ به سلامت مادام‌العمر مغز در هر سن و هر زمینه‌ای از جمله حافظه، تفکر، خلق و خو و ... کمک می‌کند. تحقیقات نشان داده است که دریافت لوتئین با عملکرد شناختی بهتر در بزرگسالان و افراد مسن‌تر ارتباط مستقیمی دارد.

۲) قارچ

قارچ‌ منبع اصلی ارگوتیونین است. ارگوتیونین یک اسید آمینه است که به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند. خواص ضد التهابی و آنتی اکسیداتیو ارگوتیونین، آن را به یک ترکیب زیست‌فعال مهم تبدیل می‌کند که به پیری سالم، بهبود عملکرد شناختی و کاهش استرس در زندگی کمک می‌کند.

۳) گردو

گردو تنها آجیل درختی است که منبع غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ است، به همین دلیل یکی از بهترین مواد غذایی برای سلامت مغز به شمار می‌آید. گردو با استرس اکسیداتیو و التهاب، که دو عامل زوال شناختی هستند، مبارزه می‌کند. هم‌چنین مصرف گردو می‌تواند زوال شناختی را در میان افرادی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند، به تأخیر بیندازد.

۴) چای

بر اساس مطالعات متعدد، مصرف مداوم چای با کاهش خطر اختلالات شناختی مرتبط است. برخی شواهد نشان می‌دهد که نوشیدن یک فنجان چای در روز ممکن است خطر ابتلا به اختلالات شناختی را تا ۶ درصد و نوشیدن دو فنجان چای در روز، این خطر را تا ۲۹ درصد کاهش دهد.

۵) ماهی سالمون

ماهی سالمون به عنوان منبع طبیعی پروتئین، سلنیوم، کولین، ید و اسیدهای چرب امگا ۳ یک غذای مقوی برای به شمار می‌آید. اسید چرب غیراشباع امگا ۳ (DHA) برای رشد کافی مغز و تقویت عملکرد شناختی مهم است. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف غذاهای دریایی با عملکرد شناختی بهتر در میان بزرگسالان وزن مرتبط است.

۶) پرتقال

پرتقال دارای تعداد زیادی مواد مغذی و ترکیبات گیاهی و شامل ویتامین C، تیامین، ویتامین B۶ و هسپریدین است، که نقش مثبتی در سلامت شناختی ایفا می‌کنند.

۷) سبزیجات برگ‌دار

مصرف سبزی‌هایی مانند شاهی و اسفناج، به کند کردن زوال شناختی در میان افراد مسن کمک می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل مواد مغذی موجود، مانند لوتئین، فولات و بتاکاروتن، در این سبریجات باشد.

۸) هندوانه

هندوانه منبع بسیاری از مواد مغذی برای سلامت مغز از جمله کاروتنوئیدی به نام لیکوپن است. این ترکیب گیاهی، به دلیل عملکرد آنتی اکسیدانی و ضد التهابی خود، دارای خواص محافظتی عصبی است و می‌تواند شروع و پیشرفت بیماری آلزایمر را به تأخیر بیندازد.

