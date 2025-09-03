خبرگزاری کار ایران
تشعشعات خطرناک آیفون / گوشی قدیمی دوباره خبرساز شد
اپل بار دیگر مجبور شد به‌دلیل رفع نگرانی‌ها درباره‌ی تشعشعات خطرناک آیفون ۱۲، یک آپدیت اصلاحی برای این گوشی منتشر کند. آیفون ۱۲ اکنون یکی مدل‌های قدیمی گوشی اپل محسوب می‌شود و زمان معرفی‌اش به سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد.

اپل در سال ۲۰۲۳ همین به‌روزرسانی را برای کاربران فرانسوی آیفون ۱۲ منتشر کرده بود و اکنون به‌دلیل درخواست اتحادیه‌ی اروپا، آن را برای تمام کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا هم منتشر خواهد کرد.

مقامات فرانسوی هم‌زمان با معرفی آیفون ۱۵ و اعلام توقف تولید آیفون ۱۲، اعلام کردند که مدل ۲۰۲۰ گوشی اپل بیش‌از حد مجاز تشعشعات تولید می‌کند. کوپرتینویی‌ها در همان زمان گفتند آیفون ۱۲ کاملاً امن است و تمام استانداردهای لازم را دارد.

اپل در نهایت فقط به‌منظور رفع نگرانی مقامات فرانسوی، به‌روزرسانی iOS 17.1 را برای کاهش تشعشعات آیفون ۱۲ منتشر کرد. مقامات فرانسه پس از انتشار این به‌روزرسانی اعلام کردند که نگرانی‌هایشان رفع شده‌اند و طبیعتاً فروش آیفون ۱۲ را متوقف نکردند.

اکنون اتحادیه‌ی اروپا هم از اپل درخواست کرده است تا همان به‌روزرسانی اصلاحی را برای همه‌ی کاربران منتشر کند. اپل در بیانیه‌ای گفت که به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا احترام می‌گذارد.

