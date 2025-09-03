خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عبور همزمان ۹۶ کامیون برای آزمایش مرتفع‌ترین پل جهان در چین

عبور همزمان ۹۶ کامیون برای آزمایش مرتفع‌ترین پل جهان در چین
کد خبر : 1681384
لینک کوتاه کپی شد.

با عبور همزمان ۹۶ کامیون باری از روی پل معلق هواجیانگ، این سازه به عنوان مرتفع‌ترین پل جهان آزمایش باربری خود را با موفقیت پشت سر گذاشت.

پل دره هواجیانگ به عنوان بلندترین پل جهان پیش از افتتاح، تحت آزمایش نهایی باربری قرار گرفت. در این آزمایش ۹۶ کامیون باری با وزن مشخص از روی پل عبور کردند تا استحکام سازه بررسی شود.

ساخت پل دره هواجیانگ در استان گوئیژو چین از سال ۲۰۲۲ آغاز شد و مناطق لیوژی و آنلونگ را به یکدیگر متصل می‌کند. این پل معلق ۲,۹۸۰ متر طول دارد که خود فاصله قابل‌توجهی برای یک پل به شمار می‌رود، اما با ارتفاع ۶۲۵ متر از سطح رودخانه بی‌پان، اکنون به‌عنوان مرتفع‌ترین پل جهان شناخته می‌شود.

پل دره هواجیانگ همچنین بزرگ‌ترین پل معلق در منطقه‌ای کوهستانی به شمار می‌آید. این پل دره بزرگ هواجیانگ، معروف به «شکاف زمین» را می‌پوشاند و مسیری یک‌ساعته را به رانندگی ۹۰ ثانیه‌ای در چشم‌اندازی تماشایی بدل می‌سازد.

پل دره هواجیانگ پیش از بهره‌برداری در اواخر سپتامبر، تحت آزمایش‌های باربری نهایی قرار گرفت. به گزارش آی‌اف‌ال ساینس، در مدت پنج روز، مهندسان آزمایش‌های بار ایستا و پویا انجام دادند که شامل ۱۸، ۴۸ و ۹۶ وسیله نقلیه با وزن کلی بیش از ۳,۳۰۰ تن بود.

آزمایش‌ها جریان‌های مختلف ترافیکی و نحوه توزیع خودروها بر روی پل را شبیه‌سازی کردند، در حالی که حسگرهای نصب‌شده در نقاط مختلف پل، فشار و کشش‌های واردشده بر آن را اندازه‌گیری می‌کردند. در آزمایش‌های پویا، خودروها سرعت خود را تغییر داده و ترمز می‌گرفتند تا شرایط رانندگی واقعی‌تر بازسازی شود.

پس از تکمیل، پل به مسیر پیاده‌روی شیشه‌ای مجهز خواهد شد و امکانات پرش بانجی و پاراگلایدر نیز ارائه می‌دهد. به دلیل ارتفاع و موقعیت خاص در دره، بازدیدکنندگان حتی ممکن است تجربه رانندگی، پیاده‌روی یا پرش در میان ابرها بر فراز رودخانه بی‌پان را داشته باشند.

با وجود آنکه پل دره هواجیانگ ازنظر ارتفاع عرشه (از سطح جاده تا زمین زیرین) عنوان بلندترین پل جهان را دارد، طبق معیار رکوردهای جهانی گینس که تعاریف متفاوتی برای «بلندترین» و «مرتفع‌ترین» پل به کار می‌برد، مرتفع‌ترین پل دنیا محسوب نمی‌شود. در این معیار، ارتفاع از بلندترین نقطه پل (شامل سازه‌ها) تا پایین‌ترین بخش نمایان اندازه‌گیری می‌شود. رکورد کنونی بلندترین پل جهان همچنان متعلق به پل میو در فرانسه است.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی