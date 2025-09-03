آیفون تاشو یک فرق بزرگ دارد

تا به امروز شایعات مختلفی درباره آیفون تاشو اپل منتشر شده که هر کدام به وجود یک قابلیت در این گوشی اشاره دارند. بلومبرگ پیش‌ازاین گفته بود که اولین آیفون تاشو به‌جای Face ID قرار است از Touch ID استفاده کند. مینگ چی کو نیز پیش‌ازاین وجود چنین قابلیتی را تأیید کرده بود و حالا مجدداً گفته که Touch ID احتمالاً روی لبه کناری آیفون تاشو قرار می‌گیرد.

به گفته کو، اپل شرکت Luxshare ICT را به‌عنوان تأمین‌کننده احتمالی ماژول Touch ID در نظر گرفته است. این تحلیلگر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته که همچنان به پیش‌بینی خود که به وجود حسگر Touch ID در آیفون تاشو اشاره داشت اطمینان دارد. این درحالی است که برخی شایعات اخیر به وجود حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر اشاره می‌کردند. کو معتقد است استفاده از حسگر زیر نمایشگر احتمال کمی دارد.

گفته می‌شود تصمیم استفاده از حسگر Touch ID در لبه کناری ناشی از محدودیت‌های طراحی آیفون تاشو است و محدودیت‌های فضا و ضخامت ممکن است قرار دادن مجموعه کامل حسگر Face ID را دشوار کند. همچنین این موضوع به شایعه عدم وجود قابلیت تشخیص چهره سه‌بعدی در آیفون تاشو دامن می‌زند.

مینگ چی کو پیش‌ازاین نیز جزئیات دیگری از مشخصات سخت‌افزاری احتمالی آیفون تاشو ارائه کرده بود، از جمله طراحی به سبک کتاب با نمایشگر داخلی ۷.۸ اینچی و نمایشگر خارجی ۵.۵ اینچی. این تحلیلگر همچنین به بدنه‌ای از آلیاژ تیتانیوم و لولای پیشرفته ساخته‌شده از شیشه متالیک اشاره کرده است.

تاکنون شایعات متناقضی درباره زمان رونمایی اولین تاشو اپل منتشر شده است، اما همه آنها بر این نکته اشاره دارند که این محصول سرانجام در سال ۲۰۲۶ رونمایی خواهد شد. پیش‌بینی‌های اولیه برای عرضه این گوشی حدود ۳ تا ۵ میلیون دستگاه است.

منبع دیجیاتو

انتهای پیام/