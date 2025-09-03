خبرگزاری کار ایران
قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:چهارشنبه ۱۲ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

283,390

بالاترین قیمت روز

290,170

پایین ترین قیمت روز

283,150

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

281,580

زمان ثبت آخرین نرخ

۱۲ شهریور

نرخ روز گذشته

283,390

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
