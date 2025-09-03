خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۲ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,185

دلار (بازار آزاد)

1,033,000

یورو (صرافی بانک ملی)

841,475

یورو (بازار آزاد)

1,208,100

درهم امارات

283,390

پوند انگلیس

1,388,300

لیر ترکیه

25,200

فرانک سوئیس

1,290,400

یوان چین

145,300

ین ژاپن

699,490

وون کره جنوبی

740

دلار کانادا

750,400

دلار استرالیا

675,800

دلار نیوزیلند

607,900

دلار سنگاپور

800,800

روپیه هند

11,790

روپیه پاکستان

3,684

دینار عراق

787

پوند سوریه

79

افغانی

15,120

کرون دانمارک

161,800

کرون سوئد

109,900

کرون نروژ

103,400

ریال عربستان

276,740

ریال قطر

285,100

ریال عمان

2,694,700

دینار کویت

3,396,200

دینار بحرین

2,751,900

رینگیت مالزی

245,600

بات تایلند

32,050

دلار هنگ کنگ

132,900

روبل روسیه

13,010

منات آذربایجان

606,900

درام ارمنستان

2,710

لاری گرجستان

382,300

سوم قرقیزستان

11,870

سامانی تاجیکستان

111,500

منات ترکمنستان

295,700
