یک پژوهشگر حقوق بینالملل در گفتوگو با برنامه "پویش" رادیو فرهنگ:
برخورد با مهدیه اسفندیاری سیاسی است
یک استاد دانشگاه گفت:دولت فرانسه با خانم اسفندیاری برخورد سیاسی میکند و به این بهانه میخواهد با دولت و ملت ایران تسویه حساب کند.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا موسوی فرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل در گفتوگو با برنامه "پویش" رادیو فرهنگ درباره دستگیری مهدیه اسفندیاری تاکید کرد: اتهامی که دستگاه قضایی فرانسه به خانم اسفندیاری وارد کرده، تمجید از تروریست است در حالی که اتهام نانوشته و اصلی ایرانی بودن اوست که باعث شده برخوردهای غیرقانونی با این دانشجوی ایرانی صورت گیرد.
موسوی فرد با اشاره به میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ خاطرنشان کرد: بر اساس بند اول ماده ۱۹ این میثاق که دولت فرانسه نیز از مروجین آن است، نمیتوان هیچ فردی را به خاطر عقایدش مورد تعقیب قرار داد. دولتها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بینالملل باید به اصول کلی این میثاق پایبند باشند اما متاسفانه دولت فرانسه این میثاق را نقض کرده است.
او ادامه داد: همچنین بر اساس بند ۳۰ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نحوه برخورد و رسیدگی به اتهام افراد باید منطقی و بر اساس قانون باشد. این در حالی است که به گفته رسانهها و جراید فرانسه، خانم اسفندیاری هنوز در انتظار دادرسی عادلانه است و این نوعی نقض قانون بهشمار میرود.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل با اشاره به نگهداری خانم اسفندیاری در سلول انفرادی و اجبار به برداشتن حجاب گفت: حجاب به حقوق فردی بازمیگردد و در قانون فرانسه الزامی وجود ندارد که کسی مجبور به برداشتن حجابش باشد.
موسوی فرد با تاکید بر اینکه مهدیه اسفندیاری یک دانشجوی ساده است، عنوان کرد: کنوانسیونهای بینالمللی و اروپایی باید پیگیر بازداشت خودسرانه خانم اسفندیاری باشند، چرا که شاهد هستیم در اروپا میلیونها نفر برای حمایت از فلسطینیان و انتقاد از جنایات اسرائیل به خیابانها میآیند. دولت فرانسه به عنوان کشوری که داعیه حقوق بشر و آزادی دارد باید درباره رفتارش با خانم اسفندیاری پاسخگو باشد.