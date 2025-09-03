دوقلوهای برتر کنکور سراسری رشته انسانی در برنامه «صبح بخیر ایران»:
حفظ قرآن و نهجالبلاغه راز موفقیتمان است/ جنگ ۱۲ روزه تاثیر منفی بر درس خواندنمان نداشت
دو خواهر نخبه که نفرات برتر کنکور سراسری رشته انسانی امسال بودند به همراه پدرشان با حضور در برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک سیما از دلایل موفقیتشان و به ویژه نقش قرآن و نهج البلاغه در این موفقیت سخن گفتند.
به گزارش ایلنا، فاطمه و زهرا ناطقی دوقلوهای برتر کنکور سراسری رشته انسانی با رتبههای ۵ و ۶ هستند. این دو خواهر دوقلو در مدرسه سمپاد تیزهوشان اسلامشهر تحصیل کردهاند.
این دو خواهر نخبه به همراه پدرشان با حضور در برنامه "صبح بخیر ایران" شبکه یک سیما از دلایل موفقیتشان و به ویژه نقش قرآن و نهج البلاغه در این موفقیت سخن گفتند.
آقای ناطقی، پدر دوقلوهای نخبه درباره روند تحصیل دخترانش توضیح داد: فاطمه و زهرا فقط در همان مدرسه درس خواندهاند و هیچ کلاس متفرقه و کنکوری نرفتهاند و نهایتا تنها در اردویی که مدرسه برایشان درنظر گرفته بود، شرکت میکردند.
او مدیریت، کادر مدرسه، مشاور مدرسه و مربیان دلسوز را رمز موفقیت دخترانش خواند و افزود: حمایتهای من و مادرشان و جدیت و پشتکار خودشان رمز موفقیتشان در این مسیر بوده است. فاطمه و زهرا با حمایت مادرشان از کودکی و در سن ۵ سالگی قرآن را آموزش دیده و همواره برای حفظ قرآن و نهج البلاغه در زندگی خود تلاش کردهاند.
آقای ناطقی خاطرنشان کرد: از آنجا که خودم مروج نهجالبلاغه بودم، در حفظ قرآن و نهجالبلاغه به آنها کمک کردم. همچنین بخش عقیدتی سیاسی جایی که در آن مشغول بودم نیز امکاناتی را برای آنها در نظر گرفته بود تا در حفظ قرآن و نهجالبلاغه یاریشان کنند اما نقش اصلی در حفظ قرآن را مادرشان بر عهده داشت.
پدر دوقلوهای نخبه تصریح کرد: در محل کارم بودم که یکی از همکارانم از ارومیه تماس گرفت و خبر برتری دخترانم را به من داد. اول گریهام گرفت و بعد به خانه زنگ زدم که دیدم آنها هم خبر دارند و شلوغ است.
آقای ناطقی یادآور شد: ما یک خانواده شش نفره هستیم و سبک زندگیمان عادی و مانند بقیه مردم در جامعه است. دخترانم خیلی به مسائل فرهنگی و مذهبی علاقه دارند. دختران من در هیئت محبانالمهدی اسلامشهر رشد کرده و بزرگ شدهاند و عشقشان دین و مذهب و فرهنگ است. سال گذشته به عتبات عالیات مشرف شدیم که در طول مسیر از درس خواندن کم نگذاشتند و امسال نیز بعد از کنکور به سفر اربعین رفتیم.
فاطمه ناطقی نیز در برنامه "صبح بخیر ایران" تاکید کرد: پدر و مادرمان خیلی تاثیرگذار در موفقیتمان بودند و برایمان عزیز هستند اما کلام قرآن و نهجالبلاغه حق بود و ما جذب شدیم و تاثیرش را در زندگی احساس کردیم و میکنیم. به فرموده امام علی علیهالسلام پایینترین علم روی زبان است و بزرگترین علم این است که در جوارح و ارکان نمایش داده شود.
در ادامه، زهرا ناطقی اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه تاثیر منفی بر روی درس خواندنمان نداشت بلکه تاثیر مثبتی داشت. از ۶ صبح تا ۹ شب درس میخواندیم. امام علی علیهالسلام فرمودهاند وقتی جسم خسته میشود به سفر بروید ولی اگر روح خسته شود سخنان حکمتانه بخوانید و ما هم در آن دوره شعر و نهجالبلاغه میخواندیم و حتی روی دیوار می نوشتیم. نگران درس نبودیم بلکه نگران کشور و مملکت بودیم.
او ادامه داد: موفقیت در کنکور تنها یکی از اهدافمان بود و دوست داشتیم در یک رشته مفید در دانشگاه مفید تحصیل کنیم تا برای کشورمان مفید باشیم. خیلیها می گویند کنکور سخت است باید گفت اگر کسی عشق و علاقهای به خواندن نداشته باشد هیچ وقت موفق نمیشود.