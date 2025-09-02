پایگاه تخصصی تغذیه و سلامت دکتر سعیدپور آغاز به کار کرد
با هدف بازتعریف ارتباط پزشک و بیمار با استفاده از هوش مصنوعی، پایگاه تخصصی تغذیه و سلامت دکتر سعیدپور آغاز به کار کرد.
سامانه Drpal که با مشارکت متخصصانی از آمریکا، کانادا، اروپا و ایران توسعه یافته، امکان دسترسی لحظهای به پرونده پزشکی، استفاده از دستیار هوشمند تغذیه و سلامت در تمام ساعات شبانهروز، ارزیابی اولیه وضعیت مراجعه کننده و دریافت مشاوره تخصصی زیر نظر پزشک را فراهم میکند.
به گفته مسئولان این پروژه، هدف اصلی، جایگزینی پزشک با هوش مصنوعی نیست بلکه ارتقای کیفیت ارتباط پزشک و مردم و ایجاد نظارت مستمر بر وضعیت سلامت مراجعان است.
این اقدام به عنوان یکی از نخستین نمونههای کاربرد گسترده هوش مصنوعی در حوزه تغذیه و سلامت، تحولی نو در خدمات سلامت دیجیتال به شمار میرود و قرار است در آینده امکانات بیشتری به آن افزوده شود.
گفتنی است؛ وبسایت دکتر آتوسا سعیدپور را از طریق لینک زیر میتوانید مشاهده کنید:
https://drsaidpour.drpal.ai/