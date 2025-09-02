خبرگزاری کار ایران
پزشکیان و اردوغان دست در دست یکدیگر/فیلم

پزشکیان و اردوغان دست در دست یکدیگر/فیلم
مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان روسای جمهور ایران و ترکیه در حاشیه اجلاس سران شانگهای در چین با هم دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار پزشکیان با اشاره به نشست شورای عالی همکاری‌های ایران و ترکیه که به میزبانی تهران برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد که اردوغان هر چه زودتر به ایران بیاید.

در این دیدار پزشکیان با اشاره به نشست شورای عالی همکاری‌های ایران و ترکیه که به میزبانی تهران برگزار خواهد شد ابراز امیدواری کرد که اردوغان هر چه زودتر به ایران بیاید.

اردوغان نیز اظهار داشت که وزیر خارجه ترکیه مسئول این موضوع است و در هماهنگی با همتای ایرانی خود است و آن را انجام خواهند داد.

 

