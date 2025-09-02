اینکه خریداران خودروهای لوکس از تزئینات چوبی مجلل برای فضای داخلی خودروی خود استفاده کنند، امری غیرعادی نیست، اما گاهی اوقات این ایده به افراط کشیده می‌شود. در این مورد، نتیجه نه فقط یک خودرو با فضای داخلی چوبی، بلکه خودرویی است که به طور کامل از چوب ساخته شده است؛ مانند مدل چوبی بنتلی کانتیننتال GT. مدل چوبی این خودرو در اندازه واقعی، به مجسمه‌ای می‌ماند که می‌توانید آن را کنار یک خودروی واقعی پارک کنید، اگرچه قیمت آن ممکن است شما را شگفت‌زده کند.

این قطعه منحصربه‌فرد از بلژیک آمده و سازنده آن ناشناس باقی مانده است. این مدل شبیه به مجسمه‌های هنری ND Woodworking است و جزئیات دقیق بیرونی و داخلی را به نمایش می‌گذارد. این خودرو از چوب ساج دریایی و تخته سه‌لا ساخته شده است. هزاران قطعه روی دو تیر چوبی که به عنوان شاسی عمل می‌کنند، مونتاژ شده‌اند. گزارش شده که کل فرآیند بیش از ۳,۰۰۰ ساعت زمان برده است که نشان‌دهنده تلاشی طاقت‌فرساست.

این ماکت از نسل سوم کانتیننتال GT الهام گرفته که در سال ۲۰۱۷ معرفی و تا سال ۲۰۲۴ تولید می‌شد. جلوپنجره بزرگ، ورودی‌های هوای سپر، خروجی‌های اگزوز و قاب چراغ‌های بیضی شکل جلو و عقب، رنگ تیره‌تری نسبت به بقیه بدنه دارند. نسبت‌ها در برخی زوایا کمی متفاوت هستند، اما جزئیاتی مانند نشان‌های سه‌بعدی بسیار چشمگیرند.

فضای داخلی چگونه است؟

بنتلی چوبی دارای درهای بازشو روی لولاهایی مشخص است که کابینی مشابه با طرح اصلی شامل داشبورد، کنسول مرکزی و پنل‌های در را نشان می‌دهد. صندلی‌ها صاف‌تر هستند و خطوط کنده‌کاری شده سعی در تکرار طرح چرم الماس‌شکل بنتلی دارند.

به غیر از محورهای فولادی و شیشه‌ها، همه چیز از جمله رینگ‌ها و لاستیک‌ها چوب ساخته شده است. اگرچه این بنتلی یک موتور W۱۲ یا V۸ زیر کاپوت ندارد، اما به لطف یک سیستم دنده شانه‌ای حرکت می‌کند و فرمان‌پذیر است. سیستم دنده‌شانه‌ای (Rack-and-Pinion) دقت و سادگی بالایی دارد. در این سیستم، حرکت دورانی فرمان توسط یک چرخ‌دنده کوچک به نام پینیون به میله‌ای دندانه‌دار به نام شانه منتقل می‌شود. شانه در راستای افقی حرکت می‌کند و از طریق میله‌های رابط، چرخ‌های جلو را به سمت چپ یا راست می‌چرخاند.

وزن این مدل ۹۰۷ کیلوگرم است، یعنی به طور قابل توجهی سبک‌تر از خودروی واقعی است که در جدیدترین نسخه پلاگین هیبریدی خود می‌تواند تا ۲,۴۵۹ کیلوگرم وزن داشته باشد.

این بنتلی چوبی در حال حاضر در نمایشگاه Autosport Group در بوکا راتون فلوریدا، در کنار تعدادی خودروی لوکس دست‌دوم به نمایش گذاشته شده است. این فروشنده این خودروی چوبی را در eBay به فروش گذاشته است. طبق تصاویر آگهی، برخی ترک‌ها در امتداد درزهای چسب‌خورده و کمی فرسودگی در داخل کابین به چشم می‌خورند.

تقریباً به اندازه یک خودروی واقعی گران است!

قیمت اعلام شده ۹۸,۹۰۰ دلار است که اتفاقاً در همان محدوده قیمت برخی از خودروهای کانتیننتال GT دست‌دوم واقعی قرار می‌گیرد.

