متن تبریک روز صنعت چاپ ۱۴۰۴ + عکس نوشته

صنعت چاپ در ایران قدمتی بیش از دویست سال دارد و این موضوع خود نشان‌دهنده فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین است.

اگر چاپ نباشد هیچ کارت شناسایی برای معرفی هویت ما وجود ندارد،

خبری از اسکناس‌های رنگارنگ نیست

و کتاب و مجله‌ای چاپ نخواهد شد

و اگر صفحات وب را چاپ نوین بنامیم

دیگر سرگرمی به‌نام اینرنت معنا ندارد.

یازدهم شهریور ماه،

روز صنعت چاپ،

یادآور تلاش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از اهل هنر، ادب و فن این سرزمین پرگُهر است

که نتیجۀ آن، عمری دویست ساله برای صنعت چاپ

و اعتباری بزرگ برای هنرمندان و صنعتگران حوزه چاپ ایران زمین است.

صنعت چاپ قرار است

برای جهان،

ترکیب بندی جدیدی بیاورد

که از میاد اتودهایمان

یکی تایید شود

و ما جهان را

جور تازه ای اجرا کنیم

تو انگار خوب می‌دانستی که وقتش است

وقت آنکه بیایی و به دنیای من رنگ زندگی بپاشی

می دانستی که دیگر وقت آن است که غم ‌هایم به سفری دور و دراز بروند و معنی خوشحالی را بیشتر از هر کس دیگری بفهمم

انگار همه‌ اینها را از قبل می‌دانستی

و سرانجام از کوچه هایی که بوی شعر و پرتقال می‌دادند، آمدی، ماندی و من تازه فهمیدم که قبل از تو زندگی‌ام، چقدر بی معنی بوده است…

امیدوارم تلاش‌های شما در انتشار دانش و فرهنگ همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

اتفاق مهم در صنعت چاپ ایران تأسیس‌ مدرسه دارالفنون‌ به دست امیر کبیر بود

که تاثیر عمیقی بر فرهنگ و دانش کشور گذاشت و سیر چاپ و نشر را نیز دستخوش تغییر کرد.

در این روز، به همه‌ی کارکنان و علاقه‌مندان به صنعت چاپ تبریک می‌گویم. امیدوارم این صنعت همیشه در راه پیشرفت باقی بماند.

امروز فرصتی است تا ارزش و اهمیت صنعت چاپ را به خاطر بیاوریم.

چاپ در لغت به‌ معنای نقش، اثر، مُهر و نشان آمده‌ است

و در متون مختلف کلمات طبع، باسمه، و تافت به‌ عنوان مترادف آن به‌کار رفته‌ است.

صنعت چاپ یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابداعات و اختراعات بشر بوده است

و از آن زمان تاکنون کالاهای چاپی در لحظه‌ لحظه و گوشه‌‌ گوشه زندگی مردم جای گرفته است.

صنعت چاپ اگر نبود اگاهی و فراگیری علم هم وجود نداشت.

اختراع ماشین چاپ گوتنبرگ همچون جرقه ای بر انبار باروت بود.

تا پیش از توسعه صنعت چاپ، آموزش صرفاً در اختیار تعداد محدودی از افراد بود.

اغراق نیست اگر همگانی شدن آن را مرهون رشد صنعت چاپ بدانیم.

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم

که کتاب و نشریات و مجلات چاپی در آن نقش غیرقابل انکاری دارد.

