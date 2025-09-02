خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این ماده غذایی مغز شما را از پیری نجات می‌دهد

این ماده غذایی مغز شما را از پیری نجات می‌دهد
کد خبر : 1680868
لینک کوتاه کپی شد.

تحقیقات نشان می‌دهد مصرف روزانه ۵۵۰ میلی‌گرم منیزیم می‌تواند مغز را در سن ۵۵ سالگی یک سال جوان‌تر نگه دارد. افزایش ۴۱ درصدی منیزیم در رژیم غذایی به بهبود سلامت مغز، حفظ عملکرد شناختی و کاهش خطر زوال عقل کمک می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که خوردن غذاهای غنی از منیزیم و لوتئین می‌تواند راهی برای بهبود سلامت مغز باشد. محققان دریافتند افرادی که روزانه ۵۵۰ میلی گرم منیزیم می‌خورند، در سن ۵۵ سالگی مغزشان یک سال جوان تر از کسانی است که فقط ۳۵۰ میلی گرم منیزیم در روز دریافت می‌کنند.

بر همین اساس، پژوهشگران تخمین می‌زنند که افزایش مصرف منیزیم تا ۴۱ درصد می‌تواند منجر به بهبود چشمگیر سلامت مغز، حفظ عملکرد شناختی و کاهش خطر یا جلوگیری از طولانی‌تر شدن زوال عقل در سالمندی شود.

منیزیم طبیعی دریافت کنیم یا مکمل؟

نکته قابل توجه این است که منیزیم مصرفی در این مطالعه، از مواد غذایی دریافت می‌شد، نه از مکمل‌ها. این مسئله بسیار حائز اهمیت است زیرا غذاهای غنی از منیزیم دارای بسیاری از مواد مغذی ضروری و آنتی‌اکسیدان‌های مختلف هستند که می‌توانند اثر هم‌افزایی داشته باشند و همزمان با هم برای محافظت از مغز عمل کنند.

تخمه کدو، بادام، دانه چیا، اسفناج آب‌پز، شاتوت، شیر سویا، بادام هندی و کره بادام زمینی همگی منابع خوب منیزیم هستند.

رژیم غذایی ما می‌تواند تأثیر بسزایی بر بسیاری از ابعاد سلامت جسمی، از جمله سلامت مغز داشته باشد. منیزیم در انتقال عصبی نقش دارد و همچنین سطح GABA را در مغز تحریک می‌کند. گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) یک اسید آمینه طبیعی است که به عنوان یک انتقال‌دهنده عصبی بازدارنده عمل می‌کند و یکی از عواملی است که در عملکرد مغز نقش دارد.

مقدار توصیه‌شده برای منیزیم بسته به سن و جنسیت افراد متفاوت است؛ به طوری که مردان ۱۹ تا ۳۰ ساله به حداقل ۴۰۰ میلی گرم و مردان بالای ۳۱ سال به ۴۲۰ میلی گرم منیزیم در روز نیاز دارند. در همین حال، زنان ۱۹ تا ۳۰ ساله به حداقل ۳۱۰ میلی گرم و زنان بالای ۳۱ سال به ۳۲۰ میلی گرم منیزیم در روز نیاز دارند.

سبزیجاتی مانند چغندر و اسفناج، منابع خوبی از منیزیم و لوتئین هستند.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی