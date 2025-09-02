سوء استفاده متا از تیلور سوئیفت و اسکارلت جوهانسون دردسرساز شد
اخیراً اعلام شده بود که شرکت متا بدون اجازه از سلبریتیهایی نظیر «تیلور سوئیفت» و چند چهره مشهور دیگر، اقدام به تولید چتباتهای هوش مصنوعی آنها کرده است. همین موضوع باعث شده تا سهام شرکت متا بیش از ۱۲ درصد سقوط کند.
طبق گزارشهای منتشر شده، این چتباتها در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ فعالیت میکردند و بسیاری از آنها با کاربران مکالمات عاشقانه یا جنسی داشتهاند.
«اسکارلت جوهانسون»، «آن هاتاوی» و «سلنا گومز» نیز در میان افرادی بودند که هویت آنها بدون اجازه در این چتباتها بازآفرینی شده است. برخی از این باتها توسط کاربران ساخته شده بودند، اما رویترز در گزارش خود تأیید کرده که دستکم سه مورد از آنها مستقیماً توسط یکی از کارکنان متا طراحی شده بود. این باتها پیش از حذف، بیش از ۱۰ میلیون تعامل با کاربران داشتهاند.
متا این اتفاق را نتیجه ضعف در اجرا سیاستهای خود دانسته است. سخنگوی شرکت اعلام کرده در حالی که انتشار تصاویر چهرههای عمومی در حالت کلی مجاز است، اما محتوای برهنه یا جنسی ممنوع است. بااینحال، برخی باتها حتی تصاویری از سلبریتیها در لباس زیر یا وان حمام تولید کرده بودند و در یک مورد، باتی مربوط به یک بازیگر ۱۶ ساله، تصویری نامناسب بدون پیراهن ایجاد کرده بود.
این موضوع میتواند خطرات حقوقی بزرگی برای متا ایجاد کند. «مارک لملی»، استاد حقوق دانشگاه استنفورد به رویترز تأکید کرده که چنین استفادهای از هویت افراد احتمالاً فراتر از محدوده قانونی بوده است. اتحادیه بازیگران SAG-AFTRA نیز نسبت به پیامدهای واقعی این موضوع و تأثیر آن بر امنیت افراد هشدار داد. درهمینحال، سناتور «جاش هاولی» تحقیقاتی را برای بررسی سیاستهای هوش مصنوعی متا آغاز کرده است.