قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۱۱ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
287,890
|
بالاترین قیمت روز
|
288,130
|
پایین ترین قیمت روز
|
281,350
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
390
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.59
|
نرخ بازگشایی بازار
|
281,580
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۱۱ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
281,850
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.14
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
6.040