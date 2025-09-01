خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پدیدهٔ عجیب ⁧ بابک زنجانی !

پدیدهٔ عجیب ⁧ بابک زنجانی !
کد خبر : 1680786
لینک کوتاه کپی شد.

احمد زید آبادی نوشت: این بابک زنجانی چه نوع پدیده‌ای است؟ ماجرای تجارت و بازداشت و آزادی و فعالیت او دقیقاً چیست؟ چه روابط و مناسباتی دارد؟ از کجا حمایت می‌شود؟ از چه ناحیه‌ای مورد حمله و خصومت قرار می‌گیرد؟

برای فهم روشن و داوری منصفانه در بارهٔ او دانستن پاسخ همهٔ این پرسش‌ها لازم است، اما همه چیز گویی در لایه‌ای از رمز و راز و اسرار مگو در آمده است! 

اگر او فعالیت اقتصادی متعارفی داشته چرا دستگیر و به اعدام محکوم شده است؟ و اگر اهل فساد و زد و بند بوده، چرا اکنون دوباره در عرصه‌های مختلف فعال شده است؟

‌داستان او واقعاً چیست؟ چرا همه چیز در مورد او اینطور مافیاگونه جلوه می‌کند؟ چرا توضیح واضحی در بارهٔ فعالیت‌های اقتصادی او داده نمی‌شود؟

آیا او چنانچه خود و اطرافیانش ادعا می‌کنند مثل برخی دیگر از فعالان موفق بخش خصوصی قربانی استعدادش شده است؟ یا چنانچه مخالفانش می‌گویند در فساد غرق است؟

در این کشور همهٔ جناح‌ها از لزوم شفافیت سخن می‌گویند اما در مورد فعالیت آقای زنجانی جز تیرگی به چشم نمی‌خورد!

‌بر قوهٔ قضائیه است که داستان واقعی او را برای مردم تشریح کند.


 

منبع خبر داغ
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر