پدیدهٔ عجیب بابک زنجانی !
احمد زید آبادی نوشت: این بابک زنجانی چه نوع پدیدهای است؟ ماجرای تجارت و بازداشت و آزادی و فعالیت او دقیقاً چیست؟ چه روابط و مناسباتی دارد؟ از کجا حمایت میشود؟ از چه ناحیهای مورد حمله و خصومت قرار میگیرد؟
برای فهم روشن و داوری منصفانه در بارهٔ او دانستن پاسخ همهٔ این پرسشها لازم است، اما همه چیز گویی در لایهای از رمز و راز و اسرار مگو در آمده است!
اگر او فعالیت اقتصادی متعارفی داشته چرا دستگیر و به اعدام محکوم شده است؟ و اگر اهل فساد و زد و بند بوده، چرا اکنون دوباره در عرصههای مختلف فعال شده است؟
داستان او واقعاً چیست؟ چرا همه چیز در مورد او اینطور مافیاگونه جلوه میکند؟ چرا توضیح واضحی در بارهٔ فعالیتهای اقتصادی او داده نمیشود؟
آیا او چنانچه خود و اطرافیانش ادعا میکنند مثل برخی دیگر از فعالان موفق بخش خصوصی قربانی استعدادش شده است؟ یا چنانچه مخالفانش میگویند در فساد غرق است؟
در این کشور همهٔ جناحها از لزوم شفافیت سخن میگویند اما در مورد فعالیت آقای زنجانی جز تیرگی به چشم نمیخورد!
بر قوهٔ قضائیه است که داستان واقعی او را برای مردم تشریح کند.