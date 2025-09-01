باکلاس بودن همیشه مربوط به داشتن اوضاع مالی خوب یا مدرک تحصیلی بالا نیست، بلکه قبل از تمام این موارد، این رفتار ماست که سطح کلاس ما را نشان می‌دهد. شما در هر طبقه اجتماعی که هستید و با هر وضعیت مالی که دارید، می‌توانید مثل یک فرد باکلاس رفتار کنید، به شرطی که برخی باید نبایدهایی که در این بخش به آنها اشاره می کنیم را رعایت کنید. در واقع به شما خواهیم گفت که افراد باکلاس چه رفتارهایی را انجام نمیدهند تا شما هم با الگو برداری از آنها بتوانید سطح رفتاری تان را رشد دهید.

خود را داناتر از دیگران دانستن

فردی که واقعا داناست و علم بالاتری دارد، هرگز حتی در افکار خود هم زمان و انرژی اش را صرف این تفکرات نمیکند. او میداند که از برخی افراد بالاتر است اما این برتری را به منزله فخر فروشی بدست نیاورده که از آن به عنوان یک ابزار برای ابراز غرور استفاده کند.

رعایت نکردن حریم شخصی دیگران

وقتی فردی یک شخصیت کامل و قوی داشته باشد و به اصطلاح، باکلاس باشد، هرگز بخود اجازه ورود به حریم شخصی دیگران را نمیدهد. پرسیدن هر سوال خصوصی یا برخورد بیش از حد صمیمی در چهارچوب روابط این افراد جایی ندارد.

اشتراک گذاری زندگی شخصی

فضای مجازی پر است از صفحاتی که گاها بیش از یک عکس تبریک تولد یا جشن فارغ التحصیلی در آن می بینیم؛ تصاویری از زندگی خصوصی که به واقع مناسب نشر نیستند را هرگز در صفحه یک فرد باکلاس واقعی نخواهید یافت چراکه او احترام فوق العاده زیادی به این حریم و فضای زندگی شخصی اش قائل است.

ناله و شکایت کردن زیادی

اینکه گاهی خسته شویم و از مشکلات یا فشار روحی روانی شکایت کنیم، کاملا طبیعی است اما اینکه مدام زندگی را به ناله و گله بگذرانیم قطعا طبیعی نیست و از آنجایی که افراد موفق زندگی را فراتر از زیبایی های طبیعی برای خود میخواهند، هیچ گاه با این رفتارها، ذهن و زندگی خود را مشغول نمیسازند. میدانند که زندگی و کار، سختی هایی دارد ولی خود را قوی تر از این سختی ها شناخته اند.

غیبت کردن

غیبت کردن عادتی به واقع غلط و بسیار زشت است؛ یک انسان سطح بالا و یا بهتر بگوییم باکلاس، هرگز بخود اجازه نمیدهد این رفتار را انجام داده و در نظر دیگران فردی حسود تلقی شود. او بجای این عمل، سعی در رشد بیشتر خود و بالاتر رفتن از فردی که از او برتر است، دارد و او را به عنوان یک رقیب می بیند نه یک دشمن.

عذرخواهی نکردن

هر کدام از ما می توانیم اشتباه کنیم، ولی اینکه چقدر جرات عذرخواهی داریم مهم است. فردی که به لحاظ شخصیتی بقدری رشد داشته است که به راحتی اشتباه خود را می پذیرد و برای جبرانش عذرخواهی می کند، میتواند یک باکلاس محبوب باشد.

تلاش برای برتر نشان دادن خود

انسانی که به برتری و توانایی های خود ایمان دارد، نیازی به تلاس برای نشان دادن اینکه از دیگران بالاتر است نخواهد داشت. مهم این است که خودمان به ویژگی های برترمان باور داشته باشیم چراکه این باور به مرور به دیگران هم منتقل خواهد شد و آنها هم بالاخره به ویژگی های مثبت ما پی خواهند برد. برای باکلاس بودن بهتر است اجازه دهید دیگران برتری شما را درک کنند و برای توصیف آنها، تلاشی نکنید.

وسط حرف دیگران پریدن

یکی از زشت ترین عادات برخی افراد هرچند بالغ و سن بالا، پریدن وسط حرف دیگران است که افراد باکلاس، به هیچ وجه آن را انجام نمیدهند. برای آنکه از نظر اطرافیان و حتی خودتان فردی سطح بالا باشید، همین موارد ریز رفتار و برخورد صحیح با دیگران را وارد شیوه زندگی تان کنید تا شما هم یک شخص باکلاس حقیقی باشید.

