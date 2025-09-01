«باریک‌ ترین گوشی نمایشگر خمیده در دنیا» در آستانه رونمایی است

سامسونگ سال گذشته با معرفی گلکسی S25 اج شروع‌کننده‌ی این روند بود، اپل هفته‌ی آینده با آیفون ۱۷ ایر وارد میدان می‌شود و حالا نوبت به تکنو رسیده است که با محصول جدیدش رقابت را داغ‌تر کند.

تکنو رسماً تأیید کرد که در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور ۱۴۰۴) از گوشی Pova Slim 5G رونمایی خواهد کرد؛ دستگاهی که آن را «باریک‌ترین گوشی هوشمند دنیا با نمایشگر خمیده» می‌نامد.

هرچند هنوز ابعاد دقیق گوشی باریک تکنو اعلام نشده است، اما تکنو اوایل امسال در نمایشگاه MWC یک نمونه‌ی مفهومی با نام Spark Slim معرفی کرد که فقط ۵٫۷۵ میلی‌متر ضخامت داشت. تصاویر Pova Slim شباهت زیادی به همان نمونه دارند و احتمالاً این‌بار شاهد نسخه‌ی تجاری همان کانسپت خواهیم بود. بااین حال، تاج «باریک‌ترین گوشی دنیا» احتمالاً مدت زیادی در اختیار تکنو نخواهد ماند زیرا گفته می‌شود آیفون ۱۷ ایر با ضخامتی حدود ۵٫۵ میلی‌متر عرضه خواهد شد.

اگرچه ضخامت دقیق Pova Slim هنوز فاش نشده، اما تکنو جزئیات دیگری را درباره‌ی این گوشی منتشر کرده است:

پشتیبانی از ابزارهای هوش مصنوعی مانند Circle to Search و دستیار اختصاصی Ella AI با قابلیت پشتیبانی از زبان‌های هندی

قابلیت منحصربه‌فرد برقراری تماس بدون شبکه‌ی موبایل از طریق اتصال مستقیم بلوتوث به گوشی دیگر (در محدوده‌ی نزدیک)

پشتیبانی کامل از 5G با تجمیع فرکانسی برای تجربه‌ی پایدارتر

طراحی جذاب با نورپردازی LED موسوم به Dynamic Mood Light در اطراف دوربین‌ها

استفاده از باتری بزرگ ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با وجود بدنه‌ی باریک

با توجه به این مشخصات، Pova Slim 5G تلاش می‌کند ترکیب طراحی فوق‌باریک، امکانات هوش مصنوعی و سخت‌افزار قدرتمند را به‌عنوان برگ برنده‌ی خود در رقابت با بزرگان بازار ارائه دهد.

منبع خبر فوری

