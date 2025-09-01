خبرگزاری کار ایران
کنایه سنگین گوگل به اپل با آهنگ معروف اسنوپ داگ!

کنایه سنگین گوگل به اپل با آهنگ معروف اسنوپ داگ!
گوگل با رونمایی از «پیکسل فولد ۱۰ پرو» در یک ویدیوی جدید، مستقیماً اپل را هدف قرار داد. این ویدئو تبلیغاتی با تمرکز بر یک ویژگی ساده یعنی باز شدن گوشی، قابلیتی که آیفون از آن بی‌بهره است را به رخ طرفداران اپل کشید.

چند هفته قبل گوگل در جریان کمپین ویدیویی تیزر پیکسل ۱۰، کنایه‌ای به اپل زد و حالا با یک ویدیوی کوتاه دیگر بازگشته است. موسیقی متن همان است، قطعه‌ی بی‌کلام "The Next Episode" از دکتر دره (Dr. Dre) و اسنوپ داگ اما این بار کنایه به اپل بسیار ظریف‌تر شده است.

تمرکز اصلی ویدئویی که از آن صحبت می‌کنیم بر ویژگی تاشو بودن گوشی است، این همان قابلیتی است که تاکنون هیچ آیفونی نداشته است.

