خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احمد ابوالحسنی عزل شد

احمد ابوالحسنی عزل شد
کد خبر : 1680450
لینک کوتاه کپی شد.

هیات مربوطه در اتاق اصناف تهران بعد از بررسی تخلفات احراز شده از احمد ابوالحسنی، با حداکثر آراء او را از ریاست اتحادیه چاپخانه‌داران تهران عزل کرد که این عزل به شکل آیین‌نامه‌ای به معنای عزل شدن او از سمت نائب رئیسی اتاق اصناف تهران نیز است.

در حکم صادر شده، او به دلایلی نظیر صدور ۴۵ پروانه کسب بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه، بهره‌برداری از موقعیت شغلی و امکانات اتاق اصناف تهران در انتخابات مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ اتحادیه صنف چایخانه‌داران تهران و بهره‌برداری از خلاف قوانین و مقررات از ساختمان، خودرو، پیکسل اتاق و … اعلام شده است.

لازم به یادآوری است که ابوالحسنی برای ابقاء شدن در مقام ریاست اتحادیه، نیازمند کسب دو سوم آراء ماخوزه بود که صدور پروانه‌های غیرمجاز پیش از تاریخ برگزاری انتخابات، تخلفی محرز تلقی شده است.

در متن صریح این حکم آمده است: « پس از اخذ رای مخفی، با استناد به بند الف ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و تفویض اختیارات به موجب ماده ۵۶ قانون نظام صنفی از سوی هیات عالی نظارت مطابق مصوبه یکصدوبیستم و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ به کمیسیون نظارت مراکز استان با اکثریت آراء عزل آقای احمد ابوالحسنی نائب رئیس اول اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحافان تهران را تصویب و مقرر نمودند که هیات اجرایی نسبت به انجام سایر فرآیند‌های قانونی اقدام لازم به عمل آورد.»

با این اوصاف بابک عابدین با ۲۹۰ به عنوان ‌رئیس، مصطفی ابراهیمی با ۲۴۹ رای، به عنوان نایب رئیس و رامین عابدینی با ۱۳۰ رای به‌عنوان خزانه‌دار، اعضای تشکیل دهنده هیات مدیره آتی اتحادیه چاپخانه‌داران را تشکیل می‌دهند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش