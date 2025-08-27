احمد ابوالحسنی عزل شد

در حکم صادر شده، او به دلایلی نظیر صدور ۴۵ پروانه کسب بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه، بهره‌برداری از موقعیت شغلی و امکانات اتاق اصناف تهران در انتخابات مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ اتحادیه صنف چایخانه‌داران تهران و بهره‌برداری از خلاف قوانین و مقررات از ساختمان، خودرو، پیکسل اتاق و … اعلام شده است.

لازم به یادآوری است که ابوالحسنی برای ابقاء شدن در مقام ریاست اتحادیه، نیازمند کسب دو سوم آراء ماخوزه بود که صدور پروانه‌های غیرمجاز پیش از تاریخ برگزاری انتخابات، تخلفی محرز تلقی شده است.

در متن صریح این حکم آمده است: « پس از اخذ رای مخفی، با استناد به بند الف ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و تفویض اختیارات به موجب ماده ۵۶ قانون نظام صنفی از سوی هیات عالی نظارت مطابق مصوبه یکصدوبیستم و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ به کمیسیون نظارت مراکز استان با اکثریت آراء عزل آقای احمد ابوالحسنی نائب رئیس اول اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌داران و صحافان تهران را تصویب و مقرر نمودند که هیات اجرایی نسبت به انجام سایر فرآیند‌های قانونی اقدام لازم به عمل آورد.»

با این اوصاف بابک عابدین با ۲۹۰ به عنوان ‌رئیس، مصطفی ابراهیمی با ۲۴۹ رای، به عنوان نایب رئیس و رامین عابدینی با ۱۳۰ رای به‌عنوان خزانه‌دار، اعضای تشکیل دهنده هیات مدیره آتی اتحادیه چاپخانه‌داران را تشکیل می‌دهند.

