این نوشیدنی روزانه، دشمن چربیهای شماست
چای سبز با کافئین و ترکیبات طبیعیاش متابولیسم را تقویت کرده و به سوزاندن کالری کمک میکند. نوشیدن منظم آن میتواند اشتها را کاهش داده و مصرف میانوعدههای بیفایده را کم کند. بهترین زمان مصرف قبل از ورزش است تا چربیسوزی افزایش یابد.
به لطف کافئین و سایر ترکیبات طبیعی، چای سبز قادر است متابولیسم را تاحدودی تقویت کند. این بدان معناست که شما میتوانید با نوشیدن روزانه چای سبز، مقداری کالری اضافی بسوزانید. اگرچه این یک راه حل جادویی برای کاهش وزن نیست، اما به بدن کمک میکند تا به مرور، کالری را به طور مؤثرتری بسوزاند.
همچنین برخی افراد مدتی پس از مصرف چای سبز متوجه میشوند که این نوشیدنی به کاهش اشتهای آنها و داشتن یک برنامه غذایی سالم کمک میکند. اگرچه این تأثیر از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما به صورت عام مصرف منظم چای سبز میتواند به شما کمک کند کمی احساس رضایت داشته باشید و از خوردن میان وعدههای بیفایده جلوگیری کنید.
بهترین زمان نوشیدن چای سبز برای چربیسوزی
چای سبز میتواند به بدن شما کمک کند چربی بیشتری بسوزاند، به خصوص اگر فردی فعال و پرتحرک هستید. ترکیبات طبیعی موجود در چای سبز، به ویژه EGCG (نوعی آنتی اکسیدان)، استفاده از چربیهای ذخیره شده جهت انرژی را برای بدن آسانتر میکند. بنابراین، نوشیدن چای سبز قبل از تمرین میتواند به شما در سوزاندن چربی بیشتر در طول ورزش کمک کند.
برای کسب نتیجه مطلوب سعی کنید چای سبز را در روز بنوشید. اگر آن را خیلی نزدیک به زمان خواب بنوشید، به دلیل دارا بودن کافئین میتواند بر روند خواب تأثیر بگذارد.
برای اکثریت، نوشیدن دو تا سه فنجان چای سبز در روز نقطه شروع خوبی برای بهرهمندی از خواص آن است. با این حال، مقدار ایدئال میتواند بسته به عواملی مانند سن، سلامت کلی و سطح فعالیت متفاوت باشد.