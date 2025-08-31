خبرگزاری کار ایران
ویژگی‌های عینک آفتابی استاندارد چیست؟

رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشت هشدار داد: استفاده از عینک‌های معمولی و غیر استاندارد نمی‌تواند از ورود اشعه UV به چشم جلوگیری کند.

علی گورانی، رئیس اداره پرتوهای وزارت بهداشت گفت: استفاده از عینک‌های معمولی و غیر استاندارد نمی‌تواند از ورود اشعه ماورای بنفش (UV) به چشم جلوگیری کند. او توضیح داد: «عینک محافظ باید قادر باشد اشعه UV تا طول موج ۴۰۰ نانومتر را مسدود کند و دستگاه‌های تستر موجود می‌توانند این پوشش را بررسی کنند. صرفاً تاریک بودن شیشه عینک کافی نیست؛ اگر عینک تنها باعث کاهش نور شود ولی UV را مسدود نکند، در واقع خطر بیشتری ایجاد می‌کند، زیرا مردمک چشم در تاریکی بازتر شده و میزان ورود اشعه UV بیشتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طراحی عینک اهمیت زیادی دارد و عینک محافظ باید لبه‌های اطراف چشم را بپوشاند، در غیر این صورت درصد زیادی از اشعه UV از اطراف وارد چشم می‌شود. به همین دلیل، عینک‌هایی شبیه به عینک‌های شنا که اطراف چشم را کاملاً پوشش می‌دهند، بهترین محافظت را ارائه می‌کنند.

گورانی در پایان تأکید کرد: مردم باید آگاه باشند و به جای استفاده از عینک‌های ساده و کم‌اثر، به عینک‌های استاندارد با پوشش کامل اطراف چشم و توانایی مسدود کردن UV تا ۴۰۰ نانومتر روی بیاورند تا از آسیب‌های جدی چشم در طولانی‌مدت پیشگیری شود.

