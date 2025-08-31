خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول
کد خبر : 1680203
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی از نبض بازار فروش آپارتمان‌های میان متراژ با سن بنای متفاوت از محلات منتخب در منطقه ۱۵ تا ۱۹، قیمت متوسط ۵۸‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در هفته ابتدایی شهریور برای خانه‌های عرضه شده در سامانه‌های برخط فروش آپارتمان منعکس کرد.

در این بررسی که فایل‌های ارائه شده در هفته ابتدایی شهریور ماه را مورد بررسی قرار داد، کف قیمت پیشنهادی برابر ۳۲‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که این رقم قیمت پیشنهادی برای فروش یک واحد ۷۵متری در منطقه یافت‌آباد جنوبی، باعمر بنای ۱۶ سال است. همچنین در بررسی انجام شده از گزینه‌های مورد رصد در محلات منتخب منطقه ۱۵ تا ۱۹، بیشترین قیمت پیشنهادی برای فروش نیز ۸۵‌میلیون تومان و مربوط به آپارتمانی نوساز در محله تختی بود. البته طبیعتا در این بازه زمانی واحدهایی با کف قیمت کمتر یا سقف نرخ بالاتر نیز برای فروش به بازار عرضه شده، اما تلاش شد تا داده‌های اعلامی از توزیع نسبتا خوبی برخوردار باشد.

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول

منبع دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر