افشای پشت پرده ویدیوی پربیننده از پیشبینی مرگ ترامپ توسط سیمپسونها/فیلم
در روزهای اخیر، شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه سریال کارتونی مشهور «سیمپسونها» مرگ دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده را در ماه اوت ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است.
بررسی رسانههای معتبر از جمله Reuters، Times of India و LiveMint نشان میدهد که این ادعا کاملاً نادرست و حاصل دستکاری تصاویر و ویدئوهای اینترنتی است. هیچ اپیزود رسمی از این انیمیشن محبوب، محتوایی درباره مرگ ترامپ در تاریخ یاد شده نداشته و تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی محصول ویرایش دیجیتالی یا محتوای ساختگی طرفداران بوده است. مت گرینینگ، خالق «سیمپسونها»، پیشتر در یک رویداد کمیککان تنها در قالب شوخی گفته بود که سریال ممکن است تا زمان مرگ یک چهره برجسته ادامه داشته باشد؛ اظهاری که بعدها در فضای مجازی بهاشتباه به پیشبینی مرگ ترامپ تعبیر شد.