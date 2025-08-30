پژوهشگران با استفاده از آدرس محل سکونت هر فرد، میزان مواجهه او با موج‌های گرمایی را تخمین زدند. علائم زیستی مرتبط با پیری در افرادی که بیشتر در معرض گرما قرار گرفته بودند، بالاتر بود؛ این یافته‌ها نشان می‌دهد که گرمای مداوم می‌تواند روند پیری زیستی بدن را تسریع کند.گرچه این مطالعه رابطه علت و معلولی مستقیم را ثابت نمی‌کند، اما مزیت آن بررسی داده‌ها در طول چندین سال و روی جمعیت بزرگی از افراد است. این یافته ها نشان می دهند که گرمای شدید می تواند به بدن آسیب برساند و پیری زیستی به عوامل مختلفی از جمله چاقی، رژیم غذایی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی بستگی دارد. مطالعات گذشته نشان داده‌اند که سالمندان، افراد ساکن مناطق روستایی و کارگران بیش از دیگران در معرض گرمای شدید هستند.

پژوهشگران تاکید می کنند که باید سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها و کمک به مردم در مقابله با گرما تدوین شود. پیش‌بینی‌ها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۶ درصد جمعیت جهان را افراد بالای 65 سال تشکیل می دهند و پژوهشگران بر ضرورت تدوین سیاست‌ها و اقدامات هدفمند برای ارتقاء کیفیت زندگی، کمک به مردم برای سازگاری بهتر با تغییرات محیطی و ترویج سالمندی سالم تأکید می‌کنند.