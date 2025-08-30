خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گرما بیشتر بدن را پیر می‌کند یا سیگار؟

گرما بیشتر بدن را پیر می‌کند یا سیگار؟
کد خبر : 1679960
لینک کوتاه کپی شد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد قرار گرفتن مداوم در معرض گرما می‌تواند روند پیری بدن را به همان اندازه مصرف مرتب الکل یا سیگار تسریع کند.

قرار گرفتن مداوم در معرض گرما می‌تواند بدن انسان را به اندازه مصرف مداوم الکل یا سیگار پیر کند. تیمی از دانشگاه هنگ‌کنگ با بررسی داده‌های بیش از ۲۴ هزار نفر در تایوان بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ دریافت که مواجهه مداوم با گرما با تسریع روند پیری بدن در ارتباط است.

پژوهشگران با استفاده از آدرس محل سکونت هر فرد، میزان مواجهه او با موج‌های گرمایی را تخمین زدند. علائم زیستی مرتبط با پیری در افرادی که بیشتر در معرض گرما قرار گرفته بودند، بالاتر بود؛ این یافته‌ها نشان می‌دهد که گرمای مداوم می‌تواند روند پیری زیستی بدن را تسریع کند.گرچه این مطالعه رابطه علت و معلولی مستقیم را ثابت نمی‌کند، اما مزیت آن بررسی داده‌ها در طول چندین سال و روی جمعیت بزرگی از افراد است. این یافته ها نشان می دهند که گرمای شدید می تواند به بدن آسیب برساند و پیری زیستی به عوامل مختلفی از جمله چاقی، رژیم غذایی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی بستگی دارد. مطالعات گذشته نشان داده‌اند که سالمندان، افراد ساکن مناطق روستایی و کارگران بیش از دیگران در معرض گرمای شدید هستند.

پژوهشگران تاکید می کنند که باید سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری‌ها و کمک به مردم در مقابله با گرما تدوین شود.  پیش‌بینی‌ها نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۱۶ درصد جمعیت جهان را افراد بالای 65 سال تشکیل می دهند و پژوهشگران بر ضرورت تدوین سیاست‌ها و اقدامات هدفمند برای ارتقاء کیفیت زندگی، کمک به مردم برای سازگاری بهتر با تغییرات محیطی و ترویج سالمندی سالم تأکید می‌کنند.

 

منبع فرارو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی