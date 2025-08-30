عروسی ها دوباره به سادگی گذشته برمی گردد!

ییر در سبک و سیاق برگزاری مراسم عروسی تا جایی پیش رفته است که بیژن عبداللهی‌مقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی از سهم 20درصدی مراسم عروسی در تالارها خبر داد و اعلام کرد: «۸۰درصد مهمانی‌هایی که در تالارها برگزار می‌شود به مراسم ختم اختصاص دارد و ۲۰ درصد مابقی عروسی است. آنقدر برگزاری عروسی کم شده که از ۱۰۰۰ تالار موجود در تهران فقط حدود ۱۵۰تالار فعال است.»

72درصد زوج‌ها مخالف تشریفات عروسی

پرهیز از گرفتن عروسی و برگزاری یک مراسم ساده تا همین چند سال پیش یک چالش میان خانواده‌ها و زوج‌های جوان بود؛ همانقدر که خانواده‌ها برای حفظ آبرو و سنت‌ها بر مراسم‌ شلوغ تأکید داشتند، جوانان تصمیم به تغییر دست‌فرمان گرفته بودند.

چنین تنشی به ‌نظرسنجی‌های دولتی هم کشیده شد و در اواخر دهه‌80 سازمان ملی جوانان با تکیه بر یک نظرسنجی دست به موشکافی اختلاف میان خانواده‌ها و نسل جوان برای گرفتن مراسم عروسی زد و اعلام کرد: «72درصد جوانان با اختصاص تشریفات به‌عنوان ضرورت مراسم ازدواج مخالف هستند.» حالا که بیش از یک‌دهه از آن روزها که نقطه شروع اختلاف‌نظر جوانان و خانواده‌ها بود، می‌گذرد، تغییرات اقتصادی و سبک زندگی مسیر را برای انتخاب گزینه جدید که همان برگزاری مراسم ساده است، هموار کرده است.

محمد یکی از همین جوانان است که بدون برگزاری مراسم عروسی، زندگی خود را آغاز کرد. او در مورد این انتخاب می‌گوید: «واقعیتش من خودم خیلی مراسم گرفتن رو دوست نداشتم و تا همین چند سال پیش وقتی به خانواده می‌گفتم، اصلا راضی نمی‌شدند، اما وقتی زمان مراسم رسید، قبول کردند که این پول توی زندگیم خرج بشه. الانم خیلی از دوستام اینجوری سر خونه و زندگی‌شون رفتند.»

تالارها حاضر به برگزاری عروسی با 150مهمان هستند

تا پیش از اینکه گرانی‌ها به تالارهای عروسی برسد، خانواده‌ها با یک حساب سرانگشتی، خود را برای برگزاری یک مراسم باشکوه و تماشای فرزندانشان در لباس عروس یا داماد آماده می‌کردند، اما این روزها داستان فرق دارد. نیم‌نگاهی به قیمت‌های ارائه شده از سوی تالارهای عروسی نشان می‌دهد جدا از هزینه‌های جانبی مراسم عروسی، اگر فقط تمرکز را بر هزینه شام عروسی بگذاریم، معلوم می‌شود که حداقل 300هزار تومان و حداکثر یک‌میلیون تومان باید برای هر مهمان کنار گذاشت تا هزینه شام عروسی جور شود. چنین روندی موجب شده تا هر سال تعداد مشتریان تالارهای عروسی، کم و کمتر شود؛ تا جایی که برای چندمین‌بار صدای بیژن عبداللهی‌مقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی هم از کسادی بازار تالارهای عروسی درآمده است.

به‌گفته او «عروسی‌ها نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است. اگر بخواهیم در اطراف خود مقایسه کنیم، مشخص است که در دهه90 چقدر عروسی می‌رفتیم و الان به چه شکل است. مهم‌ترین نکته مسائل اقتصادی است. الان اگر هزار تالار در تهران باشد، فقط 150تا 200تالار به شکل مستمر کار می‌کنند؛ ‌آنها هم در حد تأمین هزینه‌های جاری مشغول به کار هستند. الان بیشتر مراسم‌های ما مربوط به ختم است. 80درصد مهمانی‌ها مربوط به ختم و فقط 20درصد عروسی است. الان میانگین هزینه‌ها 300هزار تومان برای هرنفر است. در زمان قدیم می‌گفتند که تالار را برای کمتر از 350نفر ندهید، اما الان اگر یک تالار 150 نفر مهمان داشته باشد، خیلی خوشحال می‌شود.»

تبلیغات اینستاگرامی

کسادی بازار تالارها تا حدی جدی شده است که آنها دست به تبلیغات اینستاگرامی هم می‌زنند و از شیوه‌هایی خاص برای زنده نگه داشتن خود استفاده می‌کنند؛ برخی با اعلام قیمت‌های دروغین تلاش می‌کنند که قلاب خود را گیر بیندازند و برخی هم با ارائه ترفندهای کمتر شدن هزینه‌ها، دست به تبلیغات نامحسوس می‌زنند.

