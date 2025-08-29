آتشفشان خفته پس از ۳۰۰ سال بیدار میشود؟
دولت ژاپن در اقدامی کمسابقه، ویدئوهای شبیهسازیشده با کمک رایانه و هوش مصنوعی از یک فوران احتمالی کوه آتشفشانی فوجی منتشر کرده است؛ کوهی که از سال ۱۷۰۷ خاموش مانده اما همچنان تهدیدی بالقوه برای ۳۷ میلیون نفر ساکن منطقه بزرگ توکیو به شمار میرود.
به مناسبت «روز آمادگی در برابر بلایای آتشفشانی»، مقامهای ژاپنی ویدئوهایی را منتشر کردهاند که نشان میدهد در صورت فوران ناگهانی فوجیسان، چگونه خاکستر آتشفشانی میتواند ظرف چند ساعت پایتخت ژاپن را در فاصله ۱۰۰ کیلومتری بپوشاند و سیستم حملونقل، تأمین غذا و برق را فلج کند. این شبیهسازی همچنین به خطر مشکلات تنفسی طولانیمدت اشاره دارد.
مقامهای محلی تأکید کردهاند که هیچ نشانهای از فوران قریبالوقوع وجود ندارد و هدف از این اقدام، ارتقای آگاهی و آموزش عمومی درباره آمادگی در برابر بحران است. با این حال، انتشار این تصاویر موجب نگرانی برخی از شهروندان شده است. یکی از ساکنان توکیو گفته: «وقتی میشنویم ممکن است ۱۰ سانتیمتر خاکستر هم در پایتخت ببارد، طبیعی است که نگران شویم.»
کارشناسان دانشگاهی نیز تأکید دارند که این ویدئوها به معنای هشدار فوری نیست و تنها بخشی از سیاست همیشگی ژاپن در برنامهریزی دقیق برای مقابله با بلایای طبیعی محسوب میشود. ژاپن به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در «کمربند آتش» اقیانوس آرام، همواره در معرض زلزله، طوفان، رانش زمین و فورانهای آتشفشانی قرار دارد. فوجیسان، مرتفعترین کوه این کشور، در گذشته تقریباً هر ۳۰ سال یک بار فعال میشد، اما بیش از ۳۰۰ سال است که خاموش مانده است.