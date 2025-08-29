راز خانه نیو پلیس؛ سندی از نزاع مالکیت خاندان شکسپیر فاش شد

نسخه اصلی این سند مربوط به سال ۱۶۴۲ است و توسط توماس نش، همسر الیزابت هال نوه شکسپیر، تنظیم شده بود. در این وصیت‌نامه، او خانه نیو پلیس، که گفته می‌شود دومین خانه بزرگ و باشکوه در استراتفورد آپون ـ آون بوده است، به پسرعموی خود، ادوارد نش، واگذار کرده بود.

با این حال، پس از مرگ توماس در سال ۱۶۴۷، سوزانا هال دختر شکسپیر، و الیزابت، نوه و همسر توماس، از اجرای این وصیت‌نامه خودداری کردند و ادعا کردند که وصیت‌نامه شکسپیر تعیین کرده است که ملک به آن‌ها برسد و توماس حق نداشته آن را به دیگری منتقل کند.

در نتیجه، ادوارد نش پرونده‌ای در دادگاه کیفری انگلستان علیه الیزابت تشکیل داد تا مالکیت این ملک ارزشمند را به دست آورد. اکنون وصیت‌نامه نش دوباره توسط دکتر دن گوسلینگ، متخصص ارشد اسناد حقوقی در آرشیو ملی، در جعبه‌ای از اسناد بایگانی کل بدون برچسب مربوط به قرن هفدهم و پیش از آن کشف شده است.

گوسلینگ که در حال مرتب کردن این جعبه‌ها بود و هیچ فهرست یا برچسب تاریخ و توضیحی نداشتند، گفت: «این یک کشف باورنکردنی بود.»

این وصیت‌نامه از اوایل قرن نوزدهم شناخته شده بود؛ زمانی که یک پژوهشگر شکسپیر آن را در کلیسای رولز (Rolls Chapel) مشاهده کرد. اما وقتی بعدها اسناد مرتب شدند، این سند به جعبه‌ای بدون برچسب منتقل شد. دکتر دن گوسلینگ گفت: «این سند فهرست نشده بود و حدود ۱۵۰ سال آنجا باقی ماند.»

شکسپیر در سال ۱۵۹۷ خانه نیو پلیس، یک خانه سه طبقه چوبی و آجری، را به قیمت ۶۰ پوند خرید و تا زمان مرگش در ۱۶۱۶ در آن زندگی کرد. این خانه دارای ۱۰ شومینه، پنج جناقی (سقف سراشیب از دو سمت) زیبا و زمین‌های وسیعی بود که دو انبار و یک باغ میوه را در خود جای می‌داد.

توماس نش وصیت‌نامه را هنگام زندگی در نیو پلیس با سوزانا و الیزابت تنظیم کرد. اگرچه وصیت‌نامه شکسپیر زمین و خانه را به دختر و نوه‌اش واگذار کرده بود، اما گوسلینگ می‌گوید: «ممکن است توماس نش این وصیت‌نامه را با این انتظار نوشته باشد که از سوزانا و الیزابت طولانی‌تر زندگی کند.»

اما واقعیت این بود که او در ۱۶۴۷ درگذشت؛ بسیار جوان بود و الیزابت تنها ۳۹ سال داشت و بعدها دوباره ازدواج کرد. سوزانا نیز در ۱۶۴۹ درگذشت.

سوزانا و الیزابت سندی برای تأیید حقوقشان تنظیم کردند. سپس ادوارد نش الیزابت را به دادگاه کشاند و ادعا کرد که وصیت‌نامه توماس نش در دادگاه کانتربری اثبات شده و الیزابت به عنوان همسر و وصی، موظف بوده خانه نیو پلیس را به او واگذار کند.

الیزابت در دادگاه حضور یافت و توضیح داد که زمین و ملک به او و مادرش از طرف «پدربزرگم ویلیام شکسپیر» اعطا شده است. در جریان دادگاه از او خواسته شد که وصیت‌نامه توماس را ارائه دهد، و همین باعث شد سند در نهایت در آرشیو دادگاه نگهداری شود و اکنون در آرشیو ملی بریتانیا قرار گیرد.

نتیجه این پرونده مشخص نیست، اما گوسلینگ می‌گوید به نظر می‌رسد ادوارد هرگز مالک خانه نشد. پس از مرگ الیزابت در ۱۶۷۰، با نداشتن فرزند و پایان دادن به خط مستقیم نسل شکسپیر، وصیت‌نامه او مقرر کرد که ادوارد نش حق داشته باشد نیو پلیس را به دست آورد.

گوسلینگ می‌گوید: «او از عبارت ‘طبق وعده‌ای که به صورت رسمی به او داده‌ام’ استفاده کرده است که نشان می‌دهد برخی اقدامات شفاهی انجام شده است.» با این حال، هیچ سندی دال بر مالکیت ادوارد بر نیو پلیس وجود ندارد و پس از مرگ الیزابت، خانه به خانواده ثروتمند کلپتون رسید و در ۱۷۰۲ تخریب شد.

گوسلینگ افزود: «این کشف بسیار خجسته‌ای است. پرونده این دادگاه میان برخی پژوهشگران شکسپیر شناخته شده و در تاریخ‌های شکسپیر ذکر شده، اما همیشه به کشف وصیت‌نامه در قرن نوزدهم ارجاع داده می‌شود.»

اکنون نسخه اصلی وصیت‌نامه مستند، فهرست‌بندی شده و برای اولین بار در بیش از یک قرن، در دسترس عموم قرار گرفته است.

