۲۹ اوت روز جهانی مبارزه با آزمایشهای هستهای است
امروز، ۲۹ اوت، روز جهانی مبارزه با آزمایشهای هستهای است. این روز به منظور افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات آزمایشهای هستهای و ترویج لغو کامل آنها در سراسر جهان نامگذاری شده است. انتخاب این روز، یادآور یک تاریخ مهم در تاریخ هستهای جهان است.
چرا ۲۹ اوت؟
۲۹ اوت سال ۱۹۹۱، دولت قزاقستان دستور تعطیلی محل آزمایش هستهای «سِمیپالاتینسک» (Semipalatinsk) در این کشور را صادر کرد. این سایت، یکی از بزرگترین و پرکاربردترین محلهای آزمایش هستهای اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که طی دههها، صدها آزمایش هستهای در آن انجام شد. تعطیلی این سایت، گامی بزرگ به سوی پایان دادن به این آزمایشها در جهان بود.
تاریخچهای کوتاه از آزمایشهای هستهای
پس از پایان جنگ جهانی دوم، مسابقه تسلیحات هستهای میان قدرتهای بزرگ آغاز شد. این مسابقه شامل انجام آزمایشهای هستهای متعدد در خشکی، زیر زمین و در جو زمین بود. این آزمایشها با هدف توسعه و بهبود سلاحهای هستهای و نمایش قدرت نظامی کشورها انجام میشدند.
بزرگترین و مخربترین آزمایش هستهای تاریخ، انفجار بمب «تسار بومبا» (Tsar Bomba) توسط شوروی بود که در سال ۱۹۶۱ انجام شد. این آزمایش، با قدرتی بیش از ۵۰ میلیون تن TNT، پیامدهای زیستمحیطی و انسانی گستردهای داشت.
پیامدهای آزمایشهای هستهای
پیامدهای زیستمحیطی: این آزمایشها، باعث انتشار مواد رادیواکتیو در هوا، آب و خاک میشوند که میتواند اکوسیستمها را برای هزاران سال آلوده کند.
پیامدهای بهداشتی: مواد رادیواکتیو میتوانند وارد بدن انسان شده و باعث افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان، نقصهای مادرزادی و بیماریهای مزمن شوند.
تهدیدات امنیتی: وجود سلاحهای هستهای، صلح و امنیت جهانی را تهدید میکند و خطر استفاده ناخواسته یا عمدی از این سلاحها همیشه وجود دارد.
تلاشها برای منع آزمایشهای هستهای
جامعه جهانی تلاشهای زیادی برای منع آزمایشهای هستهای انجام داده است. مهمترین این تلاشها، تصویب «پیمان منع جامع آزمایش هستهای» (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT) در سال ۱۹۹۶ است. این پیمان، هرگونه انفجار هستهای در هر نقطه از جهان را ممنوع میکند. با این حال، این پیمان هنوز توسط همه کشورها تصویب نشده و برای اجرایی شدن کامل، به تلاشهای بیشتری نیاز است.
نقش مردم در مبارزه با آزمایشهای هستهای
روز جهانی مبارزه با آزمایشهای هستهای، فرصتی است تا هر یک از ما به اهمیت این موضوع فکر کنیم. حمایت از سازمانهایی که برای خلع سلاح هستهای تلاش میکنند، ترویج آموزش و آگاهی و فشار بر دولتها برای پیوستن به پیمانهای بینالمللی، از جمله اقداماتی است که میتواند به ساختن جهانی امنتر و عاری از تهدید هستهای کمک کند.
امروز، ۲۹ اوت، یادآور آن است که صلح، امنیت و سلامت آینده نسلهای بشر در گرو توقف کامل و دائمی آزمایشهای هستهای است.