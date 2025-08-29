۲۹ اوت روز جهانی پایان گونه پرستی است
۲۹ اوت به عنوان روز جهانی پایان گونه پرستی (World Day for the End of Speciesism) گرامی داشته میشود. این روز، فرصتی است برای آگاهیرسانی در مورد مفهوم گونهپرستی و ترویج حقوق حیوانات.
گونهپرستی چیست؟
گونهپرستی به تبعیض و پیشداوری علیه موجودات زنده بر اساس گونه آنها گفته میشود. این مفهوم فرض را بر این میگذارد که انسانها از سایر حیوانات برتر هستند و به همین دلیل، توجیه میکند که میتوان از حیوانات برای منافع انسانی استفاده کرد، حتی اگر این کار باعث رنج و درد آنها شود.
این دیدگاه، ریشه در این باور دارد که ارزش اخلاقی یک موجود به جای توانایی او برای رنج کشیدن، بر اساس تعلق او به گونه خاصی تعیین میشود. به عنوان مثال، در حالی که ما رنج انسانها را جدی میگیریم، رنج حیوانات را اغلب نادیده میگیریم یا آن را کماهمیت میدانیم.
چرا باید به گونهپرستی پایان داد؟
فعالان حقوق حیوانات معتقدند که گونهپرستی مانند نژادپرستی و تبعیض جنسیتی، یک شکل از تبعیض غیرمنطقی است. آنها استدلال میکنند که اگر توانایی رنج کشیدن، معیاری برای حقوق اخلاقی باشد، پس همه موجوداتی که قادر به حس درد و رنج هستند، باید از حقوق و ملاحظات اخلاقی یکسانی برخوردار باشند.
با پایان دادن به گونهپرستی، میتوانیم به سمت جهانی حرکت کنیم که در آن به جای بهرهکشی، به همه موجودات زنده با شفقت و احترام رفتار شود. این تغییر دیدگاه میتواند منجر به اقدامات عملی زیر شود:
کاهش مصرف گوشت و محصولات حیوانی: برای پایان دادن به صنعت دامداری صنعتی که در آن حیوانات در شرایط غیرانسانی پرورش داده میشوند.
حمایت از قوانین محافظت از حیوانات: برای اطمینان از اینکه حیوانات از سوءاستفاده، شکنجه و آزمایشهای غیرضروری در امان هستند.
ترویج آموزش و آگاهی: برای افزایش درک عمومی از هوش، احساسات و پیچیدگیهای زندگی حیوانات.
روز جهانی پایان گونهپرستی
روز ۲۹ اوت توسط سازمانهای مختلف حقوق حیوانات برای افزایش آگاهی درباره این موضوع انتخاب شده است. در این روز، کمپینهای آنلاین و رویدادهای عمومی برگزار میشود تا مردم را به تأمل در مورد روابط خود با حیوانات و پیامدهای اخلاقی آن تشویق کنند.
هدف نهایی این روز، تغییر نگاه انسانها به سایر موجودات زنده است تا به جای اینکه آنها را به عنوان ابزاری برای منافع خود ببینند، آنها را به عنوان موجوداتی دارای ارزش ذاتی و حق زندگی بشناسند. این تغییر دیدگاه، گامی مهم به سوی جهانی عادلانهتر برای همه ساکنان زمین است.